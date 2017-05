The Secret...

Před rokem se můj život zhroutil.

Byla jsem naprosto vyčerpána.

Můj otec náhle zemřel.

A mé vztahy k ostatním

lidem byly bouřlivé.

V té době jsem věděla málo,...

...ale z velkého zoufalství...

...se vyklubal nejlepší dárek

v mém životě.

„Mami, to pomůže.“

Mohla jsem nahlédnout pod

pokličku velkého „tajemství“.

Začala jsem hledat stopy

„tajemství“ v minulosti.

„Tajemství“ bylo pohřbeno.

„Tajemství“ bylo toužebně žádáno.

„Tajemství“ bylo potlačeno.

Nemohla jsem uvěřit,

že lidé, kteří znali „tajemství“...

...byli velikány historie.

Chtěla jsem sdílet toto

„tajemství“ s celým světem.

Začala jsem pátrat po těch,

kteří znají toto „tajemství“.

Postupně jsem je nalézala.

Pokud znáte „tajemství“,

dostanete vše, co chcete.

Štěstí, zdraví, bohatství.

Můžete mít nebo dělat

cokoliv, být čímkoliv.

Můžete mít vše. Bez ohledu

na to, jak je to „velké“.

- V jakém domě chcete žít?

- Chcete být milionářem?

- V čem chcete podnikat?

- Chcete být úspěšní?

Co opravdu chcete?

Byl jsem už svědkem

mnoha „zázraků“.

Finančních „zázraků“,...

...fyzického či psychického uzdravení,

obnovení narušených vztahů...

Toto se stalo v důsledku

správné aplikace „tajemství“.

Toto je to velké

„tajemství“ života.

TAJEMSTVÍ

Asi jste zvědavi, co

to „tajemství“ je.

Řeknu vám, jak já

jsem jej začal chápat.

My všichni pracujeme

s nekonečnou energií.

My všichni se řídíme

stejnými zákony.

Přirozené zákony vesmíru

jsou tak precizní,...

...že bez problému

stavíme kosmické lodi,...

...posíláme kosmonauty na měsíc,...

...a jsme schopni načasovat přistání

s přesností zlomku vteřiny.

Je jedno, jestli jste Ind,...

...nebo žijete v Austrálii

či na Novém Zélandu,...

...ve Stockholmu či Londýně,...

...Torontu, Montrealu, či New Yorku.

My všichni pracujeme

s jednou energií,...

...s jedním zákonem.

Je to „zákon přitažlivosti“.

To „tajemství“ je

„zákon přitažlivosti“.

Vše, co vchází do vašeho

života, si sami „přitahujete“.

Je to „vtaženo“ do vašeho života

pomocí představ ve vaší mysli.

Přitahujete to, na co myslíte.

Vše, co se odehrává

ve vaší mysli,...

...si „přitahujete“.

Moudří lidé znali tento

„zákon přitažlivosti“.

Vraťte se do historie ke

starověkým Babyloňanům.

Oni tento zákon znali.

Je to malá vybraná skupinka lidí.

Proč si myslíte,

že 1% obyvatel Země...

...vydělává 96% všech finančních

prostředků, které jsou dnes vydělávány?

Myslíte si, že je to náhoda?

Není to náhoda.

Je to takto naplánováno.

Tito lidé něco chápou.

Chápou podstatu „tajemství“.

A nyní je „tajemství“

předkládáno přímo vám.

Pro mne je nejjednodušší představa

„zákona přitažlivosti“ taková,...

...že si sebe

představuji jako magnet.

A vím, že magnet „přitahuje“.

„Zákon přitažlivosti“ říká,

že podobné či stejné se přitahuje.

Opravdu hovoříme

na úrovni myšlení.

Naše práce je vytrvat

v představě toho, co chceme,...

...ujasnit si v naší mysli,

co chceme,...

...a aplikovat jeden

ze zákonů tohoto vesmíru,...

...„zákon přitažlivosti“.

Stáváte se tím,

na co nejvíce myslíte,...

...ale také přitahujete to,

na co nejvíce myslíte.

Jestliže to vidíte tady,...

...budete to držet tady.

Tento princip lze vyjádřit takto:



Myšlenky...

...se...

...zhmotňují.



Většina lidí neví, že myšlenka

má svou frekvenci.

Každá myšlenka má frekvenci.

Myšlenku můžete změřit.

Pokud si myšlenku

stále opakujete,...

...nebo si něco

představujete v mysli,...

...že máte nové auto,...

...že máte peníze,

že budujete firmu,...

...že nalézáte spřízněnou duši,...

...pokud si to představujete,...

...pravidelně vyzařujete

danou frekvenci.

Myšlenky vysílají signál,...

...který „přitahuje“

události či věci...

...zase zpět k vám.

Pozorujte se, jak

žijete v bohatství,...

...a „přitáhnete“ jej.

Tento princip funguje

pořád, pokaždé,...

...a u každého.

Problém je, že...

...většina lidí myslí na to,

co nechce.

A diví se, že to, co nechtějí,

se pořád objevuje.

„Zákon přitažlivosti“ nebere ohled na to,

zdali něco vnímáte jako dobré či špatné,...

...nebo zdali to chcete

nebo nechcete.

Tento zákon pouze

reaguje na vaše myšlenky.

Takže pokud se díváte

na svou hromadu dluhů...

...a cítíte se

kvůli tomu mizerně,...

...je to signál, který

vysíláte do vesmíru.

„Cítím se špatně kvůli

všem těm dluhům.“

Tímto pocitem si tuto

myšlenku potvrzujete,...

...prožíváte ji na každé

úrovni svého bytí,...

...a proto těch dluhů

dostanete více.

Pokud se naopak

díváte na to, co chcete...

...a říkáte tomu „Ano“,....

...aktivujete tím myšlenku...

...a „zákon přitažlivosti“

na ni reaguje.

Ale pokud se díváte

na něco, co nechcete...

...a křičíte „Ne“,...

...ve skutečnosti to

nechtěné neodstraníte.

Místo toho aktivujete

představu toho, co nechcete.

„Zákon přitažlivosti“ se postará,

aby jste to nechtěné dostali.

Tento vesmír je

založen na „přitažlivosti“.

Všechno je o „přitažlivosti“.

Zákon přitažlivosti„

funguje pořád,...

...ať už tomu věříte, či ne.

Funguje opravdu pořád.

Můžete myslet na minulost,...

...přítomnost, nebo budoucnost,...

...ale to, co si pamatujete,

pozorujete nebo představujete,...

...stále aktivuje myšlenky.

“Zákon přitažlivosti„, který je

nejmocnějším zákonem vesmíru,...

...reaguje na tyto myšlenky.

Proces tvorby je neustálý.

Pokaždé, když

produkujete myšlenku,...

...nebo neustále na něco myslíte,...

...je to tvořivý proces,...

...něco z vašich myšlenek vznikne.

“Zákon přitažlivosti„ říká:

“Dostaneš cokoliv, co říkáš

či na co se soustředíš.„

Takže jestli si stěžujete,

jak je něco špatné,...

...děláte to ještě horším.

Měl jsem studenta,

jmenoval se Robert.

Byl to homosexuál...

...a účastnil se mého

“on-line„ kurzu,...

...jehož součástí byla také

elektronická korespondence.

V ní Robert načrtl veškerou svou

pochmurnou životní realitu.

V práci na něj všichni útočili.

Byl stále stresován kvůli odpornému

chování lidí kolem něho.

Když šel po ulici,...

...pořád potkával lidi mající

předsudky vůči homosexuálům,...

...kteří jej chtěli týrat

či mu nadávat.

Chtěl se stát jevištním komikem.

Ale když přišel na jeviště,...

...každý ho přerušoval,...

...a urážel kvůli tomu,

že je homosexuál.

Celý jeho život byla

neustalá mizérie,...

Ukázal jsem mu e-maily,

které mi poslal,...

...a sdělil mu,

ať si je znovu přečte,...

...ať se podívá na to

všechno, co nechce,...

...a co velmi prožívá.

Když se na něco

vášnivě soustředíte,...

...nastává to dříve.

On pak začal chápat,...

...že je třeba soustředit se

na to, co chce.

A opravdu to začal zkoušet.

Co se stalo během 6 až 8 týdnů,...

...bylo neuvěřitelné.

Řekl mi, že všichni

lidé v kanceláři,...

...kteří jej týrali

či posmívali se mu,...

...byli buď přemístěni

do jiných oddělení,...

...nebo z firmy odešli,...

...nebo jej nechali být.

A on začal mít rád svou práci.

Všiml si, že pokud jde po ulici,...

...nikdo se k němu

nepřibližuje a neútočí na něj.

Ti lidé tam prostě nebyli.

Když se postavil na jeviště...

...začal sklízet ovace a nikdo

jej neurážel a nepřerušoval.

Jeho život se změnil,...

...protože změnil své soustředění

– od toho, co nechce...

...čeho se obával, čemu

se chtěl vyhnout,...

...na to, co opravdu chce.

Pokud jsme velmi pozitivní

ve svém rozhledu, ve své orientaci,...

...máme tendenci přitahovat

pozitivní lidi, události či okolnosti.

Pokud jsme orientováni

negativně, jsme hněviví,...

...máme tendenci přitahovat

negativní, hněvivé lidi,...

...a negativní okolnosti.

Takže nakonec “přitáhnete„...

...tu převládající myšlenku, která je

obsažena ve vašem povědomí.

Ať už jsou to myšlenky vědomé,...

...či je máte v podvědomí,...

...toto je podstata “přitažlivosti„.

Pokud budete pozorovat...

...události související s “tajemstvím„,

se sílou vaší mysli,...

...s vaším každodenním

soustředěním...

...je to všude kolem nás.

Vše, co musíme udělat,

je otevřít oči...

...a rozhlédnout se.

Důkaz existence “zákona

přitažlivosti„ můžete sledovat,...

...když vidíte, že ten, kdo mluví

většinou o nemocech - je má....

...když vidíte, že ten, kdo mluví

nejvíce o prosperitě - ji má.

Působení “zákona přitažlivosti„

je evidentní všude kolem vás,...

...pokud chápete, jak

tento zákon působí.

Je to jako byste byli magnetem,...

...přitahujícím myšlenky, lidi,...

...přitahujícím určité

události, životní styl.

Opravdu vše, co prožíváte,...

...prožíváte v důsledku existence

mocného “zákona přitažlivosti„.

Víte, já k vám nehodlám

hovořit na úrovni...

...nějakých zbožných přání,...

...nebo bláznivých představ.

Hovořím k vám z hlediska

hluboké znalosti podstaty věci.

Kvantová fyzika opravdu

začíná směřovat k objevu,...

...že vesmír nemůže existovat,...

...bez účasti mysli.

Mysl ve skutečnosti vytváří...

...všechny věci, které vnímáme.

Pokud tomu nerozumíte, neznamená

to, že byste to měli odmítat.

Třeba nerozumíte tomu,

jak funguje elektřina.

Stejně nikdo přesně neví,

co elektřina je.

Ale přesto ji využíváte.

Víte, jak elektřina funguje?

Já to nevím.

Ale vím toto:

Pomocí elektřiny uvaříte večeři,...

...ale také vás může

elektřina zabít.

Pokud lidé začnou chápat...

...to velké “tajemství„,...

...často jsou zděšeni...

...všemi těmi negacemi,

které se honí v jejich mysli.

Bylo již vědecky prokázáno,...

...že pozitivní myšlenka...

...je silnější, než

negativní myšlenka.

Tento fakt může

eliminovat vaše obavy.

Žijeme v realitě, kde existuje,

počítačově řečeno, “vyrovnávací paměť„.

Což je k našemu užitku.

Určitě byste nechtěli žít v prostředí,...

...kde se vaše myšlenky

zhmotňují okamžitě.

Trvá nějakou dobu, než to přijde,

což je vlastně dobře.

Takže chcete si uvědomovat

vaše myšlenky,...

...chcete si vybírat

vaše myšlenky,...

...a chcete mít z toho radost,...

...protože vy jste tím

mistrovským dílem vašeho života.

Vy jste Michelangelem

vašeho života.

Vy, přeneseně řečeno,

vytváříte sochu Davida.

A děláte to za pomocí

vašich myšlenek.

Vůdčí osobnosti minulosti,

kteří znali “tajemství„,...

...chtěli být u moci

a s nikým ji nesdílet.

Takže lidem toto

“tajemství„ neprozradili.

Lidé chodili do práce,...

...pak domů,...

...naprosto bezmocní, neboť “tajemství„

zůstalo doménou několika lidí.

Žijeme ve vesmíru,

kde platí zákony,...

...jako třeba zákon gravitace.

Pokud spadnete z budovy,...

...je jedno, jestli jste

dobří nebo špatní,...

...stejně trefíte zem.

Vše, co vás právě

teď obklopuje,...

...včetně věcí, na

které si stěžujete,...

...jste si sami “přitáhli„.

Vím, že je to něco, co napoprvé...

...nebudete chtít slyšet.

Okamžitě zareagujete,...

...že jste “nepřitáhli„

tuto havárii,...

...tohoto rozzlobeného

klienta,...

...tento konkrétní dluh,...

...všechny tyto situace,

na které si stěžujete.

A já jsem zde, abych

vám otevřeně řekl:

“Ano, jste to vy osobně,

kdo si to přivodil„.

Toto je jedna z

nejobtížnějších představ.

Ale pokud ji akceptujeme,

náš život se pronikavě změní.

Toto je část tohoto

obrovského “tajemství„.

Většina lidí “přitahuje„ věci

a události náhodně.

Myslí si, že nemají kontrolu

nad chodem událostí.

Myslí si, že myšlenky jsou automaticky

řízeny okolním prostředím.

Takže vše, co “přitahují„,

je náhodné.

Když toto slyšíte poprvé,...

...možná si myslíte,...

“To musím monitorovat

myšlenky? To je ale pracné„.

Na první pohled to tak vypadá.

Nicméně tady to

začíná být zábavné.

Nechceme vás vést k tomu,

abyste monitorovali myšlenky.

Z toho byste se zbláznili.

Existuje mnoho

myšlenek a podnětů,...

...přicházejících z mnoha stran,...

...s různými tématy.

V tu chvíli přichází na scénu

váš “řídicí systém emocí„.

Vaše emoce,...

...váš “řídicí systém emocí„,...

...vám pomůže pochopit to,

na co myslíte.

Vaše myšlenky jsou

příčinou toho, jak se cítíte.

Emoce jsou neuvěřitelným

darem, který máme.

Emoce nám dávají vědět,

co “přitahujeme„.

Z našeho pohledu jsou

pouze dvě emoce.

Buď se cítíte dobře, nebo špatně.

Emoce se nazývají různě.

V podstatě ale všechny

negativní emoce,...

...ať už se nazývají “vina„,...

...“hněv„ nebo “frustrace„,...

...všechny jsou příčinou toho,

že se necítíte dobře.

Těmito emocemi nám

řídicí systém emocí říká,...

...že to, na co právě myslíme,...

...není v souladu s tím,

co opravdu chceme.

Toto se nazývá také

“špatnou frekvencí„,...

...nebo “špatnou vibrací„, či

jakkoliv to pojmenujete.

Emocemi, které vyvolají

dobrý pocit,...

...naděje, štěstí, láska,...

...těmito dobrými pocity,...

...nám řídicí systém

emocí říká,...

...že to, na co právě myslíte,...

...je v souladu s tím, co chceme.

Opravdu je to tak jednoduché.

Co teď “přitahuji„?

Jak se cítím? Dobře?

Tak v tom pokračujte.

Naše pocity jsou

zpětnou vazbou.

Dávají nám vědět, jestli

jsme na “správné koleji„.

Jestli držíme či nedržíme

správný směr.

Čím lépe se cítíte, tím více

jste v souladu s tím, co chcete.

Čím hůř se cítíte, tím více jste

v nesouladu s tím, co chcete.

V průběhu dne máte...

...různé zážitky a prožíváte

určité zkušenosti.

To vede k myšlenkám, které...

...doslova určují...

...vaše budoucí

zážitky a zkušenosti.

A dle toho, jak se cítíte,

můžete říci,...

...zdali věci nebo události,

ke kterým směřujete,...

...vás potěší, když je dostanete.

Cokoliv pociťujete,...

...je obrazem toho,...

...co přijde.

Dostáváte přesně to,

co cítíte, “prožíváte„,...

...ne ani tak to, na co myslíte.

Proto lidé, když si narazí malíček,...

...když ráno vstávají,...

...mají tendenci

mít špatnou náladu.

A celý den se nese

v tomto duchu.

Nemají ponětí,...

...že malý posun v náladě...

...může změnit

celý den, celý život.

Když ale začnete mít dobrý den...

...a cítíte se šťastně,...

...pokud nedovolíte,

aby se vaše nálada změnila,...

...budete stále “přitahovat„,

ve shodě se “zákonem přitažlivosti„,...

...více situací, okolností, osob,...

...které vám pomohou

udržet pocit štěstí.

Dobré dny, špatné dny,

bohatí bohatnou, chudí chudnou,...

...je to o tom, co tito

lidé převážně cítí.

Právě teď se můžete

začít cítit zdravě.

Můžete se začít cítit bohatí.

Můžete začít pociťovat

lásku kolem vás.

A to i když kolem

vás zrovna není.

Stane se pak to, že vesmír

začne reagovat...

...na vaše pocity,...

...vesmír začne dávat do souladu

vaše vnitřní pocity...

...s vaším vnějším okolím,...

...protože se takto cítíte.

To, na co se soustřeďujete

ve vašich myšlenkách a pocitech,...

...je to, co “přitahujete„

do vašeho života,...

...ať už je to, co chcete,

nebo to, co nechcete.

Co si myslíte, co cítíte,

a co se právě realizuje,...

...je vždy v souladu.

Pokaždé.

Bez výjimky.

Je to obtížné

“rozchodit„,...

...ale pokud se

tomu “otevřete„,...

...výsledky jsou

ohromující.

To znamená, že cokoliv vaše myšlenky

doposud zapříčinily,...

...může být zrušeno

a nahrazeno lepším...

...prostřednictvím změny

ve vašem povědomí.

Je opravdu důležité,

abyste se cítili dobře.

Protože “dobrý pocit„

vydává signál do vesmíru...

...a začíná vám “přitahovat„

více “dobrého„.

Čím více se cítíte dobře,...

...tím více “přitahujete„ to,

co vám pomůže cítit se dobře.

To všechno vám pomůže

dostat se “výše„.

Pokud se cítíte špatně,...

...víte, že to

můžete změnit?

Pusťte si hezkou hudbu,...

...nebo začněte zpívat.

To změní vaše emoce.

Nebo myslete na

něco nádherného.

Třeba na malé miminko,...

...možná spíše na to,

které vás naplní radostí,...

...a načerpejte z toho

dobrý pocit.

Udržujte tuto pozitivní

myšlenku v mysli,...

...vypusťte vše z mysli,

vyjma této myšlenky.

Zaručuji vám, že se

začnete cítit dobře.

Tento princip se dá aplikovat

na domácího mazlíčka.

Určitě je vaše zvířátko báječné,...

...protože vás uvádí do skvělého

emocionálního stavu.

Když cítíte lásku pro své zvířátko,

je to stav, který...

...přináší dobro do vašeho života.

Je to neobyčejný dar.

A když to začnete chápat,...

...když začnete řídit myšlenky

na základě svých pocitů,...

...všimnete si, že existuje...

...vazba mezi tím, co cítíte,

tím, co si myslíte,...

...a tím, co k vám přichází.

Až si to uvědomíte,...

...budete vědět, že jste

tvůrcem své reality.

A ti, kdož vás pozorují z dálky,...

...budou jen žasnout,...

...jaký máte skvělý život.

Od té doby, co jsem se

naučil aplikovat “tajemství„,...

...je můj život opravdu kouzelný.

Život, o kterém každý sní,...

...já opravdu prožívám

každý den.

Bydlím v rozlehlém domě

za 4 a půl miliónů dolarů.

Mám skvělou manželku.

Jezdím na dovolenou

do pohádkových míst světa,...

...šplhám po horách,

jezdím na safari.

A vše toto se děje proto,...

...že vím, jak

aplikovat “tajemství„.

Život může být fenomenální.

A měl by být.

A bude,...

...pokud začnete

používat “tajemství„.

Mnoho lidí se ptá, jaké je jejich

místo v tomto tvořivém procesu,...

...a jaká je naopak role vesmíru.

Zamysleme se nad tím.

Použijme metaforu

s Aladinem a jeho lampou.

Určitě pověst o Aladinovi znáte.

Aladin vezme lampu, opráší ji,...

...a vypustí džina.

Džin vždy říká

jednu jedinou věc:

“Tvé přání je mým rozkazem.„

Půjdeme-li ke kořenům

této pověsti...

...- nyní se hovoří

o třech přáních -...

...ale pokud půjdete

ke kořenům pověsti,...

...není tam omezení

množství přání.

Popřemýšlejte o tom.

Aplikujme nyní tuto

metaforu na vás.

Pamatujte, Aladin je tím,

kdo žádá to, co chce.

A vy máte celý vesmír –

– to je váš džin.

Různé tradice nazývaly

džina různě -

- anděl strážný, vyšší bytost,...

...a vy si vybíráte název,

který vám vyhovuje.

Každá tradice říká, že je

něco “vyššího„, než my.

Tento džin, to “něco vyššího„,

vždy říká jen jedno:

“Tvé přání je mým rozkazem.„

Tvořivý proces...

...má tři stupně či kroky.

Krok 1:

Musíte říci, co chcete.

Nemusíte používat slova.

Ve skutečnosti vesmír

vaše slova neslyší.

Vesmír reaguje

na vaši myšlenku.

Co opravdu chcete?

Posaďte se a napište to.

Pište v přítomném čase.

Můžete začít větou:

“Jsem šťastný a vděčný, když...„

A pak vysvětlete,

jaký život chcete.

V každé oblasti.

Toto je opravdu legrace.

Jako kdyby byl

vesmír váš katalog.

Obracíte stránky a říkáte:

“Chci mít tuto zkušenost,...

...chci vlastnit tuto věc,...

...a chci potkat

takového člověka.„

Je to jako byste vesmíru

předali objednávku.

Vesmír udělá tento krok za vás.

Vesmír reaguje na myšlenky,

které jste uvedli do pohybu.

“Tvé přání je mým rozkazem.„

Vesmír se začne organizovat tak,

aby to pro vás realizoval.

Většina z nás si nikdy nedovolila

chtít to, co opravdu chce,...

...protože nevidíme,

jak se to realizuje.

Pokud se kolem sebe podíváte,

začne vám být zřejmé,...

...že, každý, kdo něčeho dosáhl,...

...nevěděl, jak toho dosáhne.

Pouze věděl, že toho dosáhne.

Nepotřebujete vědět,

jak to přijde.

Nepotřebujete vědět,

jak to vesmír zorganizuje.

I když nevíte jak,...

...cesta vám bude ukázána.

Pak tedy náš mladý přítel

řekne, že něco je špatně,...

...neboť já žádám,

takže kde to teď je?

Já mu říkám, že když

žádá, dovršil krok 1.

Žádat musíte, nedá se nic dělat.

Vesmír odpovídá. Pokaždé.

Bez výjimky.

Ale existuje ještě jeden krok.

Je to krok 3 – přijímání toho,

o co jste žádali.

To znamená, že musíte být

v souladu s tím, co žádáte.

Pokud jste v souladu s tím,

co chcete, cítíte se báječně.

To je, odkud pochází

nadšení, radost,...

...uznání, vášeň.

Ale pokud prožíváte

zoufalství, strach, hněv,...

...je to silné znamení toho,

že v daný okamžik...

...nejste v souladu

s tím, co žádáte.

Pokud si uvědomíte, že způsob,

jakým se cítíte, je vším,...

...a pokud začnete řídit myšlenky

na základě toho, jaký pocit vzbuzují,...

...pozvolna naleznete místo,

ve kterém se takto cítíte,...

...a kde jste nyní v souladu.

A teď se to musí projevit.

Pokud proměníte

fantazii ve skutečnost,...

...máte schopnost budovat

větší a větší fantazie.

Toto je tvořivý proces.

Takže, pro aplikaci

“zákona přitažlivosti„...

...musíte vymyslet něco, co vám

pomůže generovat pocit, že to již máte.

Otestujte si vaše vysněné auto.

Vyhledejte si dům, který chcete mít,...

...udělejte cokoliv, aby jste

vyvolali pocit, že to již máte.

Zapamatujte si

tyto pocity.

Cokoliv, co generuje tyto pocity,

pomůže “přitáhnout„ to, co chcete.

Může se stát, že se vzbudíte

a bude to tam.

Nebo můžete dostat

nějaký inspirující nápad.

Neříkejte si: “Sice to lze,

ale po mne to nechtějte.„

Pokud ano, nejste na správné cestě.

Někdy je vyžadována

aktivita z vaší strany,...

...ale pokud to uděláte v souladu s tím,

co se vám vesmír snaží doručit,...

...budete cítit radost,

plnost života,...

...čas se pro vás zastaví,

můžete to dělat celý den,...

Vesmír má rád rychlost.

Nezpožďujte to, nerozmýšlejte se,

nepochybujte.

Pokud přichází

příležitost či impuls,...

...pokud přichází intuitivní

“šťouchnutí„ zevnitř – jednejte.

Toto je vaše práce.

A to je vše, co musíte udělat.

“Přitáhnete„ vše, co požadujete.

Pokud jsou to peníze,

“přitáhnete je„.

Pokud jsou určité osoby,

“přitáhnete je„.

Pokud je to určitá kniha,

“přitáhnete ji„.

Musíte směřovat pozornost na to,

k čemu jste “přitahováni„.

Pokud si udržujete představu

toho, co chcete,...

...budete “přitahování„ k věcem,

věci budou “přitahovány„ k vám.

Věci se stávají

realitou kvůli vám.

Je to dáno přirozeným zákonem.

Můžete začít, i když

nemáte vůbec nic.

A z ničeho, z bezvýchodné situace,...

...cesta bude nalezena.

Popřemýšlejte o tomto:

Auto jede v noci,...

...reflektory osvětlí

30 až 60 m před vámi,...

...ale přesto můžete jet

z Kalifornie do New Yorku...

...i v noci, protože potřebujete

vidět vždy jen dalších 60 metrů.

Takto se před námi odvíjí život.

Pokud důvěřujeme, že se

před námi zase ukáže 60 m,...

...a pak dalších 60 m,...

...váš život se bude

před vámi rozvíjet...

...a nakonec vás dovede do cíle,...

...ať už chcete cokoliv

- protože jednoduše chcete.

Říkáte si:

“Jak dlouho to asi potrvá? „

Kdy se bude realizovat

ten vztah, peníze,...

...prostě cokoliv.

Víte, nemám žádnou příručku,...

...která říká, že to bude

za 30 minut či za měsíc.

Záleží na tom, jak vy sami

jste v souladu s vesmírem.

Velikost pro vesmír

nic neznamená.

Není o nic obtížnější “přitáhnout„

něco “obrovského„,...

...než to, co považujeme

za “malé„.

Vše, co vesmír dělá,

dělá s nulovým úsilím.

Tráva nevydává úsilí pro svůj růst.

Je to o tom, co se děje tady.

Je to o tom, co vytváříme,...

...když říkáme:

“Toto je velké, to potrvá,...

...toto je malé, tady stačí hodinka„.

To jsou ale jen

naše pravidla.

Vesmír ale nemá taková pravidla.

Pokud pociťujete, že něco potřebujete

ihned, vesmír ihned zareaguje.

Některým lidem se snáze

začíná s malými věcmi.

Takže říkáme, dobrá, začněme

třeba s šálkem kávy.

Směřujte svou pozornost k tomu,

abyste dnes “přitáhli„ šálek kávy.

Představte si přítele,

kterého jste dlouho neviděli.

Znenadání někdo

o něm začne mluvit.

Nebo vám zatelefonuje.

Nebo od něj dostanete dopis.

Lidé se diví, jak si “organizuji„

prostor pro parkování.

Dělám to od doby, co

jsem pochopil “tajemství„.

Představuji si volné místo pro

parkování přesně tam, kam chci.

Na 95% případů tam je,...

...a já tam zajedu.

V 5% případů čekám

jen minutu či dvě,...

...dotyčný právě odjíždí,

a já zajedu dovnitř.

A tak to dělám pořád.

Spousta lidí se cítí svázána

svými současnými podmínkami.

Chtěl bych zdůraznit, že ať jsou

současné podmínky jakékoliv,...

...je to jen vaše současná realita.

A ta se začne měnit následkem

sledování tohoto filmu...

...a používáním “tajemství„.

Občas to vypadá,

jako byste uvázli,...

...protože se vám pořád

vynořují ty samé myšlenky.

Takže pořád máte

ty samé výsledky.

Důvod je tento:

Většina lidí reaguje myšlenkami

na to, co pozoruje kolem sebe.

Když se díváte na to,

co existuje, pak na to i myslíte.

Když myslíte na to, co existuje, dle

“zákon přitažlivosti„ toho dostanete více.

A pak, když se díváte na to, čeho jste dostali

více, myslíte na to, čeho jste dostali více.

A dle “zákon přitažlivosti„

toho dostanete opět více.

A pak, když se díváte...

Ale tady už jsme byli, že?

Musíte nalézt způsob, jak

pozorovat to, co existuje,...

...z jiného úhlu pohledu.

Většina lidí se zamyslí nad

svým současným stavem a řekne:

“Tímto právě jsem„.

Ale tímto právě nejste.

Tímto jste byli.

Když se podíváte na

současnou realitu,...

...dejme tomu, že nemáte

mnoho peněz,...

...nebo nemáte vztah,

který chcete,...

...nebo vaše zdraví

není nejlepší,...

...toto není vaše přítomnost.

To je výsledek vašich

dřívějších myšlenek a aktivit.

Takže stále žijeme

v tomto stavu,...

...způsobeného minulými

myšlenkami a aktivitami.

Pokud se podíváte na váš současný

stav a budete z toho vycházet,...

...jste odsouzeni k tomu, že nebudete mít

nikdy více, než co právě máte.

Co mohu udělat pro to, abych

svůj život zásadně změnil?

Řeknu vám několik věcí.

Udělejte si seznam věcí,

za které jste vděční.

Začněte s tímto - nasměruje

to vaši energii jinam.

Začne to měnit směr

vašeho myšlení.

Doposud jste se asi

zaměřovali na to, co nemáte,...

...na vaše stížnosti,...

...na vaše problémy,

ať už byly jakékoliv.

Pokud začnete s tímto seznamem,

vydáte se jiným směrem.

Začněte být vděčni za věci,

ze kterých máte dobrý pocit.

Vděčnost je způsob, který

vám toho přináší více.

Každý muž ví, že když je jeho žena

vděčná za drobné domácí práce,...

...co chce dělat? Chce toho dělat více.

Je to vždy o vděčnosti. Vděčnost

“přitahuje„ věci, podporu.

To, na co myslíme a čemu

děkujeme, způsobujeme.

Protože to je ten pocit,

který musíte mít.

Pro mne je to působivé

cvičení každé ráno,...

...vstát a říci: “Děkuji„.

A pak začnu probírat věci,

za které jsem vděčný.

Když hodlám vykonat

všechny ty ranní záležitosti,...

...nemyslím jen na rutinní věci,...

...ale mám také pocity vděčnosti.

Jakmile začnete prožívat to,

co již máte, jinak,...

...začnete “přitahovat„ více dobrých věcí,...

...více věcí, za které

můžete být vděční.

Pokud se kolem sebe

podíváte a řeknete:

“Já nemám auto, které chci,

dům, který chci,...

...zdraví, které chci,

manžela, kterého chci,...„

Zadržte. Zadržte.

To jsou vše věci,

které nechcete.

Soustřeďte se na to,

co již máte, za co jste vděční.

A může to být... Však máte oči.

Mohou to být šaty, které máte.

Ano, raději byste měli jiné, a možná

také brzy jiné dostanete,...

...pokud začnete mít pocit

vděčnosti za to, co již máte.

Asi každý prošel obdobím,...

...kdy něco nefungovalo.

Jednou se něco

dělo v mé rodině.

Tehdy jsem našel kousek kamene.

Právě teď mám jej u sebe...

Našel jsem kámen,

dal jsem jej do kapsy,...

...a řekl jsem si: “Pokaždé,

když se dotknu tohoto kamene,...

...budu myslet na něco,

za co mohu být vděčný.„

Každé ráno si jej

vezmu ze skříňky...

...a dám si jej do kapsy,....

...a procházím v mysli to,

za co jsem vděčný.

Večer vyprázdním kapsy....

...a kámen je opět tady.

Mám s tímto kamenem

různé zážitky.

Někdy úžasné zážitky.

Měl jsem na návštěvě

někoho z Jižní Afriky.

Zeptal se mne: “Co to je„?

Co to je?

Vysvětlil jsem mu to, a začali

jsme jej nazývat “kamenem vděčnosti„.

Kámen vděčnosti.

Za dva týdny jsem od něj

dostal e-mail z Jižní Afriky.

Psal, že jeho syn umírá

na vzácnou nemoc,...

...nějaký druh žloutenky.

Poprosil mne, zdali bych

mu neposlal tři “kameny vděčnosti„.

Byl to jen kámen,

který jsem našel na ulici,...

...takže jsem mu

napsal: “Jistě, pošlu„.

Dal jsem si záležet, aby

kameny byly jedinečné.

Šel jsem k potoku,

a vybral jsem ty správné kameny,...

...a poslal mu je.

Několik měsíců potom

jsem od něj dostal e-mail.

Psal, že jeho syn se uzdravil

a daří se mu skvěle,...

...prodal přes 1000 takových

kamenů, každý za 10 dolarů,...

...jako “kameny vděčnosti„, veškerý

výtěžek šel na charitu, že moc děkuje...

Takže je velmi důležité

mít vděčnost.

Další činností, důležitou pro

totální změnu vašeho života,...

...a je to tak fantastické,...

...že ani nemohu nalézt

slova, abych popsal,...

...jak mocný nástroj to je.

Vizualizace

Převzal jsem vizualizační metodu

z kosmického programu Apollo,...

...a zavedl ji v 80. a 90. letech

do přípravy olympijských sportovců.

Nazývalo se to:

“Vizuální motorická příprava„.

Pokud si něco vizualizujete,

pak to materializujete.

Na mysli je zajímavé...

...víte, pozvali jsme olympijské atlety...

...a připojili jsme je k zařízení

monitorujícímu biologickou zpětnou vazbu.

Nechali jsme je běhat

jen v jejich mysli.

Bylo pozoruhodné, že se přitom

zapínaly ty samé svaly,...

...v té samé posloupnosti,...

...jako kdyby opravdu běželi.

Proč tomu tak je?

Je tomu tak proto, že mysl

nerozlišuje mezi tím, co děláte,...

...a mezi tím, co si vizualizujete.

Pokud jste někde byli ve své mysli,

dostanete se tam i ve fyzické podobě.

Pokud vizualizujete,...

...pokud máte ve své

mysli tu představu,...

...vždy si představujte

pouze konečné výsledky.

Zde je příklad:

Podívejte se nyní na své ruce.

Opravdu, podívejte se na ně.

Na barvu kůže,...

...na pihy, skvrnky,

prsteny, nehty,...

...naskenujte tyto detaily

těsně předtím, než zavřete oči.

A pak si představte

tyto ruce, jak drží volant...

...vašeho zbrusu nového auta.

Toto je taková holografická

představa, tak reálná v tuto chvíli,...

...že ani nepotřebujete skutečné auto,...

...protože máte pocit,

že jej už máte.

Je to ten pocit, který

vytváří “přitažlivost„,...

...ne jenom obrázek

dané myšlenky.

Hodně lidí si myslí:

“Pokud budu pozitivně myslet

nebo vizualizovat to, co chci,...

...musí to stačit„.

Pokud to ale takto děláte a přitom

nepociťujete, že to již máte,...

...pak, dle mého názoru, danou

věc či událost “nepřitahujete„.

Toto je právě o tom, kdy to

“tajemství„ začíná fungovat.

Uvádějte se do pocitů, kdy

v tom autě opravdu jste,...

...ne jenom: “Kéž bych měl toto auto„,

nebo “Někdy budu mít toto auto„.

Protože s tímto myšlením

jsou spojeny příslušné pocity.

Není to totiž za hodinu.

Je to vždy v budoucnosti.

Pokud budete takto myslet,bude

to vždy jen někde v budoucnosti.

Pociťujte radost, štěstí.

Je jedno, jak bláznivě to vypadá

v tom tichém pokoji,...

...jásejte!

Udělejte to!

Mnoho lidí si řekne:

“Mám to zapotřebí?„

Záleží na tom, jak

naléhavě chcete změnu.

Tento pocit a vnitřní

pohled začne otevírat dveře,...

...skrz které se začne

realizovat energie vesmíru.

Náš úkol není přijít na to, jak.

To “jak„ se ukáže samo, z vašeho

předsevzetí, z vaší víry.

“Jak„ je doménou vesmíru.

Vesmír vždy zná tu nejkratší,

nejrychlejší, nejharmoničtější cestu...

...mezi vámi a vaším snem.

Pokud se obrátíte na vesmír,

budete překvapeni a ohromeni...

...tím, co vám doručí.

Tady se začínají realizovat

kouzla a zázraky.

Řekl bych, že to

chcete dělat denně,...

...ale pozor, neměla by to

být nezáživná dřina.

Důležité na tom “tajemství„ je to,

že byste se měli cítit dobře.

Měli byste cítit nadšení

v průběhu celého procesu.

Měli byste být co nejvíce šťastní

a v souladu s tím, co chcete.

Jediný rozdíl mezi lidmi,

kteří opravdu žijí tento život...

...a lidmi, kteří neprožívají

kouzlo života,...

...je ten, že lidé, kteří

kouzlo života prožívají,...

...si na to navykli.

Navykli si na celý tento proces.

A kouzlo života je provází,

ať už jsou kdekoliv.

Protože si to pamatují

a dělají to pořád,...

....ne jenom jako

jednorázovou událost.

Lidé nad tím

popřemýšlí na chvíli,...

...a řeknou: “Víte, jsem

nadšený, viděl jsem ten film...

...a chci změnit svůj život„.

A výsledky ještě nedostavují.

A když se to právě

pod povrchem klube,...

...podívají se na povrch

a řeknou si: “To nefunguje!„

No, a co se stane – vesmír si

řekne: “Tvé přání je mým rozkazem„.

A jde to dolů.

Když jsem poznal

“zákon přitažlivosti„,...

...chtěl jsem jej použít.

V roce 1995 jsem začal vytvářet

něco jako “nástěnku vizí„,...

...s tím, čeho jsem

chtěl dosáhnout,...

...nebo co jsem

chtěl “přitáhnout„,...

...jako třeba auto nebo hodinky,

nebo spřízněnou duši.

Obrázky toho, co jsem chtěl,

jsem vyvěsil na tuto nástěnku.

Každý den, kdy jsem

byl v kanceláři,...

...jsem se díval

na tuto nástěnku,...

...a začal jsem si vizualizovat,...

...že jsem to opravdu dostal.

Když jsem se měl přestěhovat,...

...dal jsem nábytek a nástěnku

do krabic a uskladnil.

Během pěti let jsem se

třikrát přestěhoval.

Skončil jsem v Kalifornii,...

...kde jsem koupil tento dům

a rok jsem jej renovoval.

Pak jsem přivezl věci z domu,

kde jsem bydlel před pěti lety.

Jedno ráno přišel můj syn

do mé kanceláře.

Jedna z krabic, zalepena

celých pět let,...

...byla právě u dveří.

Můj syn Keanon si na ni sedl

a kopal do ní.

Řekl jsem mu: “Drahoušku,

nekopej, musím něco udělat„.

On se zeptal:

“Co je v těch krabicích, tati?„

“Víš, můj broučku, to

jsou mé „nástěnky vizí“.„

“Co to je„nástěnka vizí“?„

“No, to je něco, kam

jsem připínal své cíle,...

...to, čeho jsem chtěl

v životě dosáhnout.„

Samozřejmě, jako pětileté

dítě tomu nerozuměl.,...

...takže jsem řekl:

“Pojď, kloučku, ukážu ti to.„

Takže jsem tu krabici otevřel,...

...a když jsem nástěnky vytáhl,

byl tam obrázek domu,...

...který jsem si před pěti

lety vizualizoval.

Šokující bylo to, že jsme

teď v takovém domě bydleli.

Ne v podobném domě,

ale přesně v tomto.

Koupil jsem si vysněný dům a

renovoval jej, aniž bych si to uvědomoval.

Podíval jsem se na ten dům

a začal jsem plakat,...

...protože jsem tím byl unesen.

“Proč pláčeš?„

“Víš synku, právě jsem pochopil,

jak funguje „zákon přitažlivosti“.„

“Právě jsem pochopil

moc vizualizace.„

“Právě jsem pochopil, že vše,

co jsem četl, s čím jsem pracoval,...

...celý můj život, způsob,

jakým jsem budoval firmy,...

...směřovalo také k tomu,

abych měl svůj domov.„

“Koupil jsem svůj vysněný domov,

aniž bych o tom vůbec věděl.„

Rozhodněte se,

co vlastně chcete,...

...věřte, že to máte,...

...věřte, že si to zasloužíte,...

...věřte, že je to možné,...

...zavřete oči každý den

na několik minut...

...a vizualizujte si,

že to již máte.

A zažívejte pocit, že to již máte.

Pak z toho vyjděte a soustřeďte se

na to, za co jste vděčni, že již máte.

A užívejte si tohoto procesu.

A pak začněte svůj den

a uvolněte to do vesmíru.

Důvěřujte vesmíru, že vymyslí,

jak to realizovat.

“Tajemství„ pro mne znamenalo

opravdovou transformaci.

Vyrůstal jsem v rodině, kde

jsem měl negativního otce.

Domníval se, že bohatí

lidé každého okradou.

Domníval se, že každý, kdo má

peníze, musel někoho okrást.

Vyrůstal jsem s tím, že

peníze kazí člověka,...

...že pouze špatní

lidé mají peníze,...

...že peníze nerostou na stromě.

“Kdo si myslím, že jsem, Rockefeller?„,

byla jeho nejoblíbenější fráze.

Takže jsem vyrůstal ve víře,

že život je obtížný,...

...že musíte

s životem bojovat.

Až když jsem potkal člověka

jménem W. Clement Stone,...

...začal jsem směřovat

svůj život jinam.

Když jsem pracoval

s tímto člověkem,...

...říkával: “Chci, aby sis stanovil

tak vysoký cíl, který,...

...když jej dosáhneš,

ti vyrazí dech.

A bude to jen proto,

že jsem tě naučil,...

...že tohoto cíle dosáhneš.„

V té době jsem vydělával

jen asi 8 000 dolarů ročně.

Z určitého důvodu jsem

chtěl něco měřitelného.

Takže jsem si řekl: “Chci vydělat

100 000 dolarů během jednoho roku„.

Vůbec jsem nevěděl jak.

Neměl jsem žádnou strategii,

Neviděl jsem nikde žádnou možnost.

Jen jsem si řekl: “Toto si

stanovím a budu tomu věřit,...

...budu jednat,

jako by to byla pravda„.

A udělal jsem to.

Jedna z věcí, které mne Stone učil,

bylo to, abych každý den...

...zavřel oči a vizualizoval si svůj cíl

tak, jako bych jej už dosáhl.

Vyrobil jsem bankovku na

100 000 dolarů a připevnil ji na strop.

Takže byla první, co

jsem po probuzení uviděl.

Podíval jsem se nad sebe a byla tam.

Připomínala mi mé přání.

Pak jsem zavřel oči

a vizualizoval jsem si,...

...jaký mám za těch 100 000

dolarů životní styl.

Bylo zajímavé, že se během

30 dnů nic nestalo.

Nedostal jsem žádný světoborný

nápad, nikdo mi nenabízel více peněz.

Znenadání, byl jsem

zrovna ve sprše,...

...jsem dostal nápad

za sto tisíc dolarů.

Měl jsem napsanou knihu,...

...a řekl jsem si: “Pokud bych

prodal 400 000 výtisků...

...po čtvrť dolaru, bude to

těch 100 000 dolarů.„

Ta kniha tady byla, ale nikdy

jsem neměl tento nápad.

A jedno z těch “tajemství„ je,...

...že pokud dostanete

inspirující myšlenku,...

...musíte ji důvěřovat,...

...a musíte dle ní jednat.

Nevěděl jsem, jak to udělat.

Nevěděl jsem, jak prodat

400 000 výtisků, nikdy jsem to nedělal.

A pak jsem uviděl National Enquirer

v supermarketu.

Viděl jsem jej už milionkrát,

vždy však tvořil jen “pozadí„.

A najednou “vyskočil„ do popředí...

...a napadlo mne: “Kdyby tak

čtenáři věděli o mé knize,...

...určitě by se našlo 400 000 lidí,

kteří by si ji koupili.„

Asi za 6 týdnů jsem měl projev

na jedné univerzitě v New Yorku.

Bylo tam 600 učitelů. Tato dáma

po skončení ke mne přišla a řekla:

“To byl skvělý projev, chtěla bych

s vámi udělat rozhovor.

Dám vám svou vizitku.„

“Pro které noviny píšete?„,

zeptal jsem se.

“Jsem na volné noze, ale většinu mých

článků kupuje National Enquirer.„

Zahoupalo to se mnou.

Bezva, to opravdu funguje.

Takže rozhovor v těch novinách

vyšel a kniha se začala prodávat.

Chci ale říci toto:

“Přitáhl„ jsem do svého života všechny

tyto události, včetně této osoby.

Abych své vyprávění zkrátil,...

...v daném roce jsem nevydělal

100 000, ale jen 92 327 dolarů.

Řekl jsem: “Nevím,

asi ano, vyzkoušejme to.„

Můj vydavatel

mi pak napsal šek...

...jako autorský honorář za naši

první knihu “Chicken Soup For The Soul„.

Navíc k podpisu

přikreslil smajlíka,...

...protože to byl první šek

na milión dolarů, který kdy napsal.

Takže mám vlastní zkušenost.

Chtěl jsem si otestovat, zdali

“tajemství„ opravdu funguje,...

...podrobil jsem jej testu,

a fungovalo to.

Od té doby žiji svým

životem úplně každý den.

Dovedu si představit, na co lidé,

sledující tento film, asi myslí.

A to – jak mohu “přitáhnout„

více peněz?

Jak mohu dostat více

šustivých papírků?

Jak mohu dostat více

bohatství a prosperity?

Jak se mám vypořádat s tímto dluhem,

když mám rád svou práci,...

...když mám určitý platový strop?

Protože dostávám peníze

jen za svou práci.

Jak mohu přivábit více peněz?

Prostě chtějte.

Dostáváme se zpět k věcem,

o kterých jsme už hovořili...

...po celou tu dobu.

Vaším úkolem je stanovit, kterou

věc z vesmírného katalogu chcete.

Pokud jsou peníze jedna z nich,

řekněte, kolik byste chtěli.

“Chci 25 000 dolarů jako neočekávaný

příjem během příštích 30 dnů.„

Nebo jakákoliv výše.

Měli byste tomu ale věřit.

Většina lidí si klade za cíl

zbavit se zadlužení.

To vás ale navždy

ponechá v dluzích.

Na co myslíte, to “přitahujete„.

Řeknete:

“Ale to je přece o oddlužení.„

Je jedno, jestli je to o oddlužení

nebo o zadlužení.

Pokud myslíte na dluhy,

“přitahujete„ je.

Nastavte si automatický program splácení

dluhů a soustřeďte se na prosperitu.

Mnohokrát slyším:

“Chtěl bych zdvojnásobit

svůj příjem v příštím roce.„

Ale když se podíváte

na jejich aktivity,...

...nedělají to, co vede

k danému cíli.

A tak toho nechají s tím, že:

“No, toto si nemohu dovolit.„

OK, co se asi stane –

– tvé přání je mým rozkazem.

Pokud věnujete přílišnou pozornost

tomu, že nemáte dost peněz,...

...pokud hovoříte o tom,

že nemáte dost peněz,...

...pokud jste nešťastní z toho,

že nemáte dost peněz,...

...ve skutečnosti si

tím aktivujete myšlenku,...

...která je velmi odlišná od přání,

které jste vyslali do vesmíru.

Je to o tom, že nemůžete...

...chtít více peněz a soustředit se

na to, že jich nemáte dost.

Když jsem poprvé pochopil “tajemství„,

každý den jsem dostával účty.

Pěkný balík účtů.

Přemýšlel jsem, jak bych

toto mohl zvrátit.

“Zákon přitažlivosti„ říká,

že dostanete to, na co se soustředíte.

Když jsem dostal bankovní výpis,

zabílil jsem zůstatek na účtu,...

...a vyrobil nový.

Napsal jsem přesně tolik,

kolik jsem tam chtěl mít.

Takže, co když si budu vizualizovat

šeky v doručené poště?

Vizualizoval jsem si svazek šeků,...

...a v průběhu jednoho měsíce

se věci začaly měnit.

A je to opravdu úžasné.

Dnes dostávám v poště samé šeky.

Také i nějaké účty, ale

chodí mi více šeků, než účtů.

Vyrůstala jsem v prostředí: “Peníze se

vydělávají těžce„.

Nahradila jsem to rčením:

“Peníze přicházejí snadno a často„.

Nejdříve to cítíte jako lež, že?

Část vašeho mozku vám říká:

“Ne, jsi lhář, je to těžké„.

Takže s tím na chvíli

hrajete tenis.

Bohatství je stav mysli.

Je to vše o tom, jak myslíte.

80% mé lektorské činnosti

je sezení s jednotlivci.

Je to o psychologii,

o tom, jak myslí.

Znám lidi, kteří si řeknou:

“Vy to můžete dělat, já ne.„

Každý má však schopnost

změnit svou cestu,...

...svůj vnitřní vztah, svůj způsob

myšlení o penězích.

Znám mnoho lidí, kteří

vydělávají těžké prachy,...

...ale jejich vztahy

s okolím pořádně smrdí.

To je mimochodem

odborný výraz.

A to také není

bohatství.

Víte, můžete se honit

za penězi a zbohatnout,...

...to ale nezaručuje,

že budete bohatí.

Neříkám, že peníze nejsou

součástí bohatství. Určitě jsou.

Ale je to jen část

vaší prosperity.

Na druhé straně potkávám

hodně “duchovních„ lidí,...

...kteří jsou ale nemocní

či pořád bez peněz.

To také není bohatství.

Máte mít hojnost ve všech

oblastech života.

Mnoho lidí na Západě

usiluje o úspěch.

Chtějí mít větší dům,

chtějí úspěšně podnikat,...

...všechno toto chtějí.

Dle mých výzkumů však

vlastnictví všech těch věcí...

...automaticky nezaručuje, že máme,

co opravdu chceme – být šťastní.

Na základě pocitu štěstí pak

přicházejí věci okolo nás.

Nemůžeme se hnát za věcmi, aby nám

zajistily štěstí. Je to přesně naopak.

Musíte nejprve usilovat

o pocit vnitřní radosti,...

...a pak teprve se ty

vnější věci objeví.

“Tajemství„ chápu

ve skutečnosti tak,...

...že jsme tvůrci našeho vesmíru.

Každé přání se bude

v našem životě realizovat.

Proto je velmi důležité, jaká máme

přání, jaké jsou naše pocity,...

...protože se budou realizovat.

Jednou jsem vešla do domu

jednoho uměleckého ředitele,...

...pracujícího pro jednoho

slavného filmového producenta,...

...a v každém rohu visel

obraz překrásné dívenky,...

...polonahá dívenka, oblečená dívenka,

s výrazem naznačujícím:

“Nedívám se na tebe, nevidím tě.„

Řekla jsem mu, že asi má

problémy s milostným vztahem.

Jste jasnovidkyně,

nebo něco takového?“

„To ne, ale podívejte se, všude tady je ta

samá dívenka s tím samým odmítavým výrazem.“

Ale já mám rád ty malby.

Namaloval jsem to já sám.„

“Tak to je ještě horší,...

...protože jste do toho vložil

veškerou kreativitu.„

Tento báječně vypadající muž,

kolem sebe spoustu hereček,...

...protože to bylo jeho zaměstnání,

neměl vztah s žádnou ženou.

Zeptala jsem se ho,

co opravdu chce.

“Chci mít každý týden

rande se třemi ženami.„

“Dobrá, nakreslete se se třemi

ženami a rozvěste to tady.„

Za šest měsíců jsem jej potkala v Evropě.

Zeptala jsem se, jaký je jeho milostný život.

“Je úplně skvělý! Volají mi,

chtějí se mnou na rande.„

“Protože to je vaše přání.„

Každý týden mám tři rande.

Bojují o mne.“

„Skvěle.“

„Ale teď chci svůj vztah stabilizovat.

Chci se romanticky oženit.“

„Nakreslete to.“

Takže nakreslil nádherný

romantický vztah.

O rok později se oženil.

A je velmi šťastný.

Protože vyslal do prostoru jiné přání.

Už to sice chtěl celá léta,...

...ale jeho přání se

nemohlo realizovat,...

...neboť jeho okolí, ty malby,

byly v rozporu s jeho přáním.

Takže nyní máte tuto znalost,

a měli byste si s ní pohrát.

Je důležité pochopit, s kým

přicházíte do vašeho vnitřního vztahu.

Nemyslím tím vašeho

partnera. Myslím tím vás.

Jak můžete od někoho očekávat,

aby s vámi byl šťastný,...

...když nejste šťastní

ani sami se sebou?

Opět, „zákon přitažlivosti“,

to „tajemství“,...

...„přitáhne“ tento vztah

do vašeho života.

Pouvažujte nad tím, zdali...

...zacházíte se sebou tak, jak byste

chtěli, aby ostatní zacházeli s vámi.

Vy se stáváte řešením pro sebe.

Ne, že: „Ty jsi můj partner a ty mi

musíš dávat více lásky“.

Místo toho dejte více sobě.

Najděte si čas na sebe.

Takto sebe zcela naplníte,...

...a až to přeteče,

můžete rozdávat jiným.

Měla jsem hodně vztahů, ve kterých

jsem po partnerovi požadovala,...

...aby mi říkal, jak jsem krásná,

aby mi on ukázal mou krásu,...

...protože jsem se

sama necítila krásná.

Když jsem vyrůstala,

mými idoly krásy byly...

...Charlie's Angels, Wonder Woman,

a ačkoliv to byly skvělé ženy,...

...žádná z nich

nevypadala jako já.

Až když jsem začala

milovat sebe,...

...plné rty, kulatý zadeček,

kávová kůže,...

...pak teprve zbytek světa

mne začal mít rád.

Něco na vás je určitě skvělého.

Já už sebe studuji 44 let.

A chci se políbit!

Protože se mám rád.

Nehovořím o domýšlivosti.

Hovořím o zdravé sebeúctě.

A pokud budete mít rádi sebe,

budete mít rádi i druhé.

Lidé říkají: „Moji spolupracovníci

jsou negativní“,...

...nebo: „Můj manžel je

stále rozzlobený“,...

...nebo: „Mám těžkou

hlavu z mých dětí“.

Orientujte se ale na lepší stránku

lidí, kteří vás obklopují.

Udělejte si do vašeho zápisníku...

...seznam pozitivních aspektů lidí,

se kterými trávíte hodně času.

Může to být někdo, s kým

máte hroznou zkušenost,...

...s kým máte hrozný vztah.

S troškou úsilí určitě rozpoznáte,...

...že pokud se zaměříte na věci, které u nich

máte rádi, pozitivně se to projeví.

Sice nemůžete tvořit jejich realitu,...

...nicméně pokud jejich

nálada nebo postoj...

...není v souladu s tím, jakou náladu

a postoj si u nich přejete,...

...nepotkáte se.

„Zákon přitažlivosti“ vás neumístí

do stejného prostoru,...

...pokud se vaše

frekvence neshodují.

Pokud se vědomě dokážete cítit dobře,

nebudete chtít po nikom, aby se změnil jen proto,...

...abyste se vy cítili dobře.

Osvobodíte se od

lpění na nemožném -

- že byste měli ovládat svět,...

- nebo ovládat svého bližního,...

- nebo ovládat své děti.

Jste to pouze vy,...

...kdo vytváří svou realitu.

Nikdo jiný nemůže

myslet za vás,...

...nikdo jiný to neudělá.

Jen vy.

Pouze vy.

Je důležité uznat, že naše tělo

je produktem našich myšlenek.

Začínáme pomalu chápat,...

...do jakého stupně naše myšlenky

a emoce determinují...

...strukturu a funkci našeho těla.

Už se ví o účincích „placeba“.

„Placebo“ je něco, co údajně

nemá vliv na naše tělo.

Třeba pilulka tvořená cukrem,

nebo tak něco.

Řeknete pacientovi,

že je to skutečný lék,...

...a stane se, že „placebo“

má stejný, ne-li větší účinek,...

...než lék, který byl

pro tento účel vyvinut.

Takže se zjistilo, že lidská mysl je

nejvýznamnější faktor při uzdravování.

Často větší, než medikamenty.

Pokud jste v situaci,

kdy jste nemocní...

...a chcete zkoumat, co ve

vaší mysli tuto nemoc tvoří,...

...abyste nebyli závislí

na medikamentech,...

...pak v akutní situaci,

kdy vám hrozí smrt,...

...je moudré

si nabízený lék vzít,...

...než dumat, co je ve

vaší mysli a přitom umřít.

Nejsme proti klasickým lékům,

každá forma uzdravování má své místo.

Existuje pouze proud

pocitu štěstí, bohatství.

Je to proud pozitivní energie.

A vesmír je jí plný.

Toto je svět, založený na

principu pocitu štěstí,...

...oplývající tímto pocitem.

Pokud dovolíte tomuto proudu

přitékat, budete se cítit dobře.

A pokud jej trochu „odkloníte“,

nebudete se cítit dobře.

Existuje pouze proud pocitu štěstí,

kterému umožníte či neumožníte přitéct.

Vaše emoce vám řeknou,

jaký je poměr...

...akceptování tohoto proudu

a resistence vůči němu.

Znáte kolem sebe lidi,

kteří trpí smrtelnou nemocí.

Zamyslete se nad slovem „ne-moc“.

Rozdělte si toto slovo.

Nemoc je tělo, které nemá moc.

Kolem nás existuje

spousta nemocí a diagnóz.

Všechny jsou však

výsledkem...

...stresu, neboli přetížení.

Pokud přetížíte řetěz,...

...jeden článek se ulomí.

Naše fyziologie vytváří nemoc,

abychom si uvědomili,...

...že máme nevyváženou perspektivu,

nevyjadřujeme vděčnost.

Takže symptomy nemoci

nejsou něčím špatným.

Ptáte se často,...

...jestli vaše nemoc,...

...váš neklid, nepohoda,...

...může být odstraněna

pomocí správného myšlení.

Odpověď zní „100% ano“.

23. listopadu mi řekli,

že mám rakovinu prsu.

Já však věřila celým svým

srdcem, že jsem již uzdravena.

Během dne jsem

děkovala za své uzdravení.

Neustále jsem opakovala:

„Díky za své uzdravení.“

Ve svém srdci jsem věřila,

že jsem uzdravena.

Představovala jsem si, jako by

rakovina v mém těle nikdy nebyla.

Jedním z ozdravných procesů bylo

sledování humorných filmů.

To bychom měli dělat všichni.

Stále se smát.

Nemohla jsem si dovolit

žádný stres, neb jsem věděla,...

...že stres z rakoviny je to nejhorší,

co by mne mohlo potkat,...

Od 23. listopadu,

kdy mi zjistili rakovinu,...

...do data kompletního uzdravení

uplynuly pouhé 3 měsíce.

Bez ozařování, bez chemoterapie.

Přicházíme na svět se základním

programem. Nazývá se „sebeuzdravování“.

Poraníte se, zase se to zahojí.

Máte bakteriální infekci,...

...váš imunitní systém si

s bakteriemi poradí.

Náš imunitní systém je k tomu určen.

Nemoc nemůže pobývat v těle, které

je ve zdravém emocionálním stavu.

Naše tělo se každou vteřinu

zbavuje miliónů buněk,...

...a zároveň tvoří milióny nových.

Část našeho těla je každý

den kompletně obnovena.

Jiným částem těla to trvá

měsíce, jiným pár lét,...

...nicméně během několika let žijeme

v naprosto novém fyzickém těle.

Pokud máme nemoc

a soustřeďujeme se na ni,...

...a hovoříme o ní

lidem kolem nás,...

...budete vytvářet

více nemocných buněk.

Dívejte se na sebe tak, že žijete

v perfektně zdravém těle.

Nechte doktory,

ať se starají o nemoci.

Cítíte ten rozdíl, pokud...

...máte bolestivou artritidu

a máte z ní strach,...

...nebo máte bolestivou

artritidu a cítíte naději?

Rozdíl mezi strachem a nadějí...

...je rozdíl mezi uzdravením se

nebo neuzdravením se.

Šťastnější myšlenky vedou

k „šťastnější“ biochemii těla,...

...a k šťastnějšímu,

zdravějšímu tělu.

Negativní myšlenky a stres

zase vážně degradují tělo,...

...a funkci mozku.

Neboť jsou to naše myšlenky

a emoce, které průběžně sestavují,...

...reorganizují a opětovně

vytvářejí naše tělo.

Odstraňte stres z vašeho těla,

které pak udělá to, k čemu bylo navrženo.

Bylo navrženo

k uzdravování sebe samého.

Viděl jsem obnovené ledviny,

„rozpuštěnou“ rakovinu,...

...obnovení zraku.

Pořád říkám, že „nevyléčitelné“

znamená „vyléčitelné zevnitř“.

Můžete změnit svůj život

a uzdravit se zcela sám.

Můj příběh začíná 10. března 1981.

Tento den naprosto

změnil můj život.

Havaroval jsem s letadlem.

Skončil jsem v nemocnici,

naprosto paralyzován.

Rozdrtil jsem si míchu.

Měl jsem zlomené krční obratle.

Nemohl jsem polykat.

Dokonce ani pít.

Měl jsem zničenou bránici.

Nemohl jsem dýchat.

Mohl jsem pouze mrkat očima.

Lékař řekl, že budu

celý život paralyzován.

Celý život budu jen mrkat očima.

Takto si mne představoval on,

ale já na to nedbal.

Důležité bylo, co jsem si

o sobě myslel já.

Do vánoc odsud odejdu, po svých.

Představoval jsem si,

že jsem opět zdravý,...

...vycházeje z nemocnice

po vlastních nohách.

Má mysl bylo to jediné,

co jsem mohl použít.

Pokud máte mysl, můžete

věci zase dát do pořádku.

Byl jsem připojen k dýchacímu přístroji.

Řekli mi, že už nebudu sám dýchat,...

...neb jsem měl

poškozenou bránici.

Ale slabý hlas uvnitř mi říkal:

„Dýchej zhluboka.“

Nakonec jsem se bez něj obešel.

Lékaři zírali s otevřenou pusou.

Já si nemohl dovolit, aby se do

mé mysli vpravilo něco,...

...co by mne odvedlo

od mého cíle.

Dal jsem si za cíl do vánoc

odejít po vlastních nohách.

A také se to stalo,...

...i když mi řekli,

že je to nemožné.

Na ten den nikdy nezapomenu.

Pro všechny, kteří sledují tento film,

a mají zdravotní problém,...

...to mohu sumarizovat takto,...

...několika slovy:

„Člověk se stává tím, na co myslí.“

Všimli jsme si, že existuje mnoho

lidí, kteří život něčím podmiňují.

Když vidí věci, které

jsou báječné, řeknou:

„Toho chci více, pro toto jsem,...

...tomu budu věnovat

čas, energii, peníze.“

Ale když uvidí něco,

co nechtějí,...

...strašné věci, které

nechtějí prožívat,...

...nebo nechtějí, aby

ostatní takto žili,...

...říkají: „Musíme něco udělat,

abychom se toho špatného zbavili.“

Ale neuvědomují si, že pokud

chtějí nechtěné vytlačit,...

...dodávají tomu nechtěnému

ještě více síly.

V dnešním světě existuje

boj proti chudobě,...

...boj proti rakovině, boj proti

předčasnému těhotenství,...

...boj proti terorismu,

boj proti násilí,...

...boj proti terorismu,...

...to už jsem asi zmiňovala,

ten boj proti terorismu.

Veškerý tlak „proti“ pouze

problém posiluje,...

...protože pokud říkáme „Ne!“,

problém nevyprchá.

Pokud křičíme „Ne!“, „zákon přitažlivosti“

nás dá do souladu s tímto nechtěným.

Důvod, proč to, čemu

odporujete, přetrvává,...

...je ten, že říkáte:

„Ne, já nechci toto,...

...protože se kvůli tomu

cítím tak, jak se cítím.“

Tím vydáváte velice

silný emoční signál:

„Opravdu se nechci takto cítit.“

Ale to nechtěné tam je

a žene se k vám.

Protiválečné hnutí

má za následek více válek.

Boj proti drogám má za následek

více drogově závislých.

Protože se soustřeďujeme

na to, co nechceme – drogy.

Lidé říkají: „Proč si toho nemám

všímat, vždyť je to pravda.“

To je ale stejné,

jako kdyby jste řekli:

„Protože někdo soustředil

pozornost na něco nechtěného,...

...dlouho předtím, než se to

nechtěné realizovalo,...

...měli bychom se na

to špatné soustředit také.

My ale tyto argumenty

nechápeme.

Matka Tereza byla v tomto skvělá.

Řekla: “Já se nezúčastním

protiválečné demonstrace,...

...ale až budete pořádat

demonstraci za mír, pozvěte mne.„

Ona znala “tajemství„.

Podívejte se, co realizovala ve světě.

Takže pokud jste proti

válkám, buďte pro mír.

Pokud bojujete proti hladu, buďte

pro to, aby lidé měli dostatek jídla.

Pokud jste proti určitému politikovi,

buďte pro jeho oponenta.

Volby často vyhraje ten,

kdo má nejvíce protivníků,...

...protože získává veškerou

energii a pozornost.

Zaměřte se na to, co chcete,

ne na to, co nechcete.

Je v pořádku všimnout si

toho, co nechcete,...

...aby vám to poskytlo srovnání

a mohli jste říct: “Já chci tamto.„

Ale čím více o tom

nechtěném budete hovořit,...

...jaké je to špatné,...

...stále o tom číst,...

...pak toho nechtěného

tvoříte stále více.

Mnoho lidí mi říká: “Jamesi,

já musím být informován.„

Možná musíte být informováni,

ale ne do toho “ponořeni„.

Naučte se být vyrovnaní,...

...a směřovat pozornost

od toho, co nechcete,...

...od celého emocionálního

náboje kolem toho,...

...k tomu, co si přejete prožít.

Pokud hlasy a vize

z vašeho vnitra...

...se stanou hlubšími,

jasnějšími a hlasitějšími,...

...než názory a “pravdy„ vně vás,...

...dokázali jste převzít

řízení svého života.

Nejste tady od toho, abyste se pokoušeli

změnit svět kolem vás dle vašeho přání,...

...jste tady proto, abyste vytvořili

svět kolem vás dle vašeho přání,...

...zatímco dovolíte jiným,...

...aby si sami vytvořili

svět dle svých přání.

Každému vrtá hlavou,...

...zřejmě i vám,...

...že: “Pokud každý bude

používat „tajemství“,...

...a zacházet se světem

jako s katalogem,...

...nedojdou suroviny, energie?„

“Nepožene se každý za penězi

a nezhroutí se finanční systém světa?„

Na “tajemství„ je úžasné to,...

...že pro každého je

na světě více než dost.

Existuje lež, chovající se

v mysli lidstva jako virus,...

...a ta lež říká, že:

“Není dost pro každého,...

...je nedostatek, prostě

není všeho dost.„

Tato lež udržuje lidi ve strachu,

chtíči, lakomosti,...

...a tyto myšlenky strachu,

chtíče a nedostatku...

...se staly lidskou zkušeností,...

...noční můrou pro lidstvo.

Pravda je taková, že kolem

nás je více, než dost dobra,...

...více než dost

kreativních myšlenek,...

...více než dost energie,...

...více než dost lásky,...

...více než dost radosti.

Vše má počátek v mysli,...

...která si je vědoma

své nekonečnosti.

Každý velikán, co kdy kráčel

po této planetě, říkal,...

...že máme prožívat

život v hojnosti.

Vždy, když si myslíme,

že mizí nějaký zdroj,...

...nalézáme nové zdroje,

abychom dosáhli toho samého.

Pokud tedy říkáme,

že máme nedostatek,...

...je to proto, že se

nedíváme, co je kolem nás.

Pokud každý začne žít svým

srdcem a půjde za tím, co chce,...

...nepůjdeme všichni

za těmi samými věcmi.

V tom je ta krása “tajemství„.

Všichni nechceme BMW,...

...nechceme toho samého člověka,...

...ty samé zkušenosti,...

...to samé oblečení,...

...nechceme to samé...doplňte si sami.

Pro každého je dost.

Pokud tomu uvěříte, pokud budete

na základě toho jednat, ukáže se vám to.

Taková je pravda.

Takže dovolte rozmanitosti

vaší reality, aby vás nadchla,...

...když si vybíráte to, co chcete.

A pokud chcete prožít

nějakou zkušenost,...

...myslete na to, vžijte se

do ní, hovořte o tom,...

...zapište si to,...

...učiňte své přání realitou tím,

že s ním budete v souladu.

A pokud vidíte věci,

které nechcete prožívat,...

...nehovořte o nich,...

...nepište o nich,...

...nepřipojujte se ke skupinám,

které to znepokojuje.

Udělejte, co se dá, abyste

tyto věci ignorovali,...

...přestaňte se zaměřovat

na věci, které nechcete,...

...místo toho věnujte plnou

pozornost tomu, co chcete.

Vůdčí osobností minulosti

opomenuli tu největší část “tajemství„,...

...což je sdílení

“tajemství„ s ostatními.

Právě teď je ta nejlepší doba

v historii lidstva.

Je to poprvé, co máme možnost

získávat příslušné znalosti.

Pokud se podíváme kolem sebe,

dokonce na vlastní tělo,...

...vše, co vidíme,

je jen špičkou ledovce.

Podívejte se na chvíli

na vaši ruku.

Vypadá docela celistvě,

ve skutečnosti ale není.

Pokud ji dáte pod mikroskop,

uvidíte vibrovat energii.

Vše je uděláno z energie,

ať už je to vaše ruka,...

...nebo oceán, či třeba hvězdy....

Všechno je energie.

Pomohu vám to pochopit.

Samozřejmě, že existuje vesmír,

existují galaxie, naše planeta,...

...existují lidé, a uvnitř nás,...

...existují naše vnitřní orgány,...

...a pak existují buňky,...

...a pak molekuly,...

...pak atomy,...

...a pak existuje energie.

Takže můžeme hovořit

o různých úrovních.

Ale nakonec vše

ve vesmíru je energie.

Je jedno, v jakém

městě zrovna žijete,...

...máte v těle dost energie na to,

aby jste osvětlovali své město...

...skoro celý týden.

Většina lidí se omezuje na základě

své “konečné„ tělesné schránky.

Ale vy nejste “konečnou„

tělesnou schránkou.

Dokonce i pod mikroskopem

naleznete energetická pole.

Co vlastně víme o energii?

Zeptejme se kvantového

fyzika: “Co tvoří svět?„

“Energie„, zní odpověď.

Dobrá, popište energii.

“Energie nemůže být

vytvořena nebo zničena,...

...pořád byla, je a bude,...

...má různé formy, podoby.„

Skvěle.

Nyní se zeptejme

teologa: “Co vytvořilo vesmír?„

“Bůh„, zní odpověď.

Dobrá, popište Boha.

“Bůh nemůže být

vytvořen nebo zničen,..

...pořád byl, je a bude,...

...má různé formy, podoby.„

Vidíte, stále stejný popis,

jen odlišná terminologie.

Takže pokud si myslíte, že

jste ten tlusťoch, zamyslete se.

Jste spirituální bytost,...

...vaše energetické pole je součástí

většího energetického pole.

Všichni jsme propojeni.

Jen to nevidíme.

Neexistuje žádné

“tam venku„ a “tady uvnitř„.

Vše ve vesmíru je propojeno,

vše je jedno energetické pole.

Vy jste rozšířením této energie.

Existujete v těch úžasných

tělesných schránkách,...

...které ale zároveň odvrací pozornost

od toho, kdo ve skutečnosti jste.

Vy jste zdrojem energie.

Vy jste věčnými bytostmi,

vy jste božskou sílou.

Vy sami jste tím,

co nazýváte “Bůh„.

Biblicky řečeno, jsme

obrazem a světlem Boha.

Jsme dalším způsobem, jakým si

vesmír uvědomuje sama sebe.

Jsme nekonečným polem

rozprostírajících se možností.Toto vše je pravda.

Každá velká tradice říká,že jsme vytvořeni k obrazu svého tvůrce.

To znamená, že máte schopnost tvořit váš svět.

Máte, opravdu máte.

Možná jste už vytvořili

báječné věci,...

...a možná ještě ne.

Měli byste pouvažovat nad tímto:

Jsou výsledky, které jste ve svém životě

dosáhli, tím, co opravdu chcete?

Odpovídají vašim schopnostem?

Pokud ne, pak není teď

pravý čas toto změnit?Protože máte schopnost

toto změnit.Spousta lidí se cítí jako oběti,...a často poukazují

na minulé události,...

...třeba že vyrůstali

v nefunkčních rodinách.Většina psychologů si ale myslí,

že 85% rodin je nefunkčních.Takže nejste tak jedinečné oběti.

Říkáte: “Rodiče byli alkoholici, otec surový,

matka se rozvedla, když mi bylo 6.„

Od 13 do 18 let jsem byl

členem pouličních gangů.

Měl jsem vážnou

nehodu na motocyklu.

Byl jsem jeden čas bezdomovcem v Dallasu,

15 let jsem žil v chudobě v Houstonu.

Jako dítě jsem trpěl specifickými

poruchami učení,...

...řekli mi, že nikdy nebudu číst,

psát ani komunikovat,...

...že ničeho v životě nedosáhnu.

Skoro každý má

takový příběh.

No, a jako co.

Důležité je to, co chcete dělat

teď, co si vybíráte teď.

Můžete se koncentrovat na potíže,

nebo na to, co chcete.

Pokud se zaměříte na to, co chcete,

to, co nechcete, odpadne.

Tato část bude expandovat,

tamta část zmizí.

Chceme, abyste se dostali tam,...

...kde začnete cíleně myslet,...

...kde budete řídit své myšlenky,...

...kde budete tvořit vlastní zkušenost,

protože vy jste manažerem svých myšlenek.

Na “zákoně přitažlivosti„ je skvělé to,

že můžete začít tam, kde zrovna jste.

Můžete začít opravdově myslet.

Můžete začít v sobě generovat

pocit harmonie a štěstí.

“Zákon přitažlivosti„

na to bude reagovat.

Takže nyní máte jinou víru, třeba:

“Ve vesmíru je dost pro každého„,...

...nebo: “Vše se mi daří„,...

...nebo: “Nestárnu, nýbrž

jsem stále mladší„.

Můžeme vytvářet to, co chceme,

pomocí “zákona přitažlivosti„.

Můžete se osvobodit...

...od zděděných vzorů chování, kulturních

kodexů, společenských představ,...

...a dokázat si jednou provždy,

že síla uvnitř vás,...

...je větší, než síla okolního světa.

Někteří z vás si myslí: “No, to je

hezké, ale já na to nemám„,...

...nebo: “On mne to nenechá dělat„,...

...nebo: “Na to nemám dost peněz„,

nebo “Nejsem tak silná, abych to dělala„,...

...nebo: “Nejsem dost bohatý, abych

to dělal„, nebo “Nejsem...nemám...„

Každé jednotlivé “Ne„ je tvořivý proces.

Existují nějaká omezení?

V žádném případě ne.

Jsme bytosti, které

nemají žádná omezení.

Nad námi není žádný “strop„.

Schopnosti, talent, energie,...

...které jsou uvnitř

každého z nás,...

...jsou neomezené.

V nebi neexistuje tabule,

na kterou by Bůh předepsal...

...smysl vašeho života,

vaše životní poslání.

V nebi neexistuje tabule,

která by říkala:

“Neale Donald Walsch,...

...hezký chlap,...

...který žil v první polovině

21. století, který... „

Zavolejte ho...

A pak následuje prázdno

a vše, co je třeba,...

...je pochopit, proč tady jste,...

...najít to na té tabuli,...

...a zjistit, k čemu

vás Bůh předurčil.

Ale taková tabule neexistuje.

Jste předurčeni k tomu, abyste

si osud stanovili sami.

Vaše poslání je to,

které si sami určíte.

Váš život bude takový, jaký jej sami

vytvoříte a nikdo vás nebude soudit,...

...ani teď, ani na věčnosti.

Trvalo mi mnoho let, než jsem to pochopil,

protože jsem vyrůstal s tím,...

...že je něco, co je mi souzeno dělat,...

...a pokud to nebudu dělat,

“Bůh nebude se mnou spokojen„.

Když jsem pochopil, že mým

cílem je prožívat radost,...

...začal jsem dělat to,

co mi radost přináší.

Mám rčení, které zní:

“Pokud to není legrace, nedělej to„.

Radost, láska, volnost,

štěstí, smích,...

...to vše přináší radost.

Pokud cítíte radost,

když hodinu meditujete,...

...tak to dělejte.

Pokud prožijete radost, když

sníte sendvič, snězte jej.

Pokud hladím svého kocoura,

prožívám radost,...

...stejně tak, když se

procházím přírodou.

Chci mít pořád radost.

Musím jen mít záměr,...

...a vědět, co chci realizovat.

Vnitřní štěstí je

“pohonem„ úspěchu.

Vše, co vás přiměje cítit se dobře,

vám toho bude “přitahovat„ více.

Nyní jste obdrželi toto poznání.

Je to proto, že jste si jej

“přitáhli„ do svého života.

Záleží na vás, zdali jej použijete

- pokud z toho máte dobrý pocit, proč ne?

Pokud z toho nemáte

dobrý pocit, nechte jej být.

Nalezněte něco, co vám

pomůže cítit se dobře.

Joseph Campbell řekl:

“Jděte za svým blahem„.

Myslím si, že toto jsou nejlepší

slova, které kdy člověk pronesl.

Pokud jdete za svým blahem,

budete kráčet po cestě...

...hojnosti a blahobytu.

Užívejte si života, protože

život je fenomenální,...

...je to velkolepá cesta.

Budete žít v jiné realitě,

jiným životem,...

...kdy se na vás ostatní podívají

a řeknou si: “Co děláš jiného, než já?„.

Víte, “jiné„ je pouze to,...

...že vy pracujete s “tajemstvím„.

Pak můžete dělat, mít a být

tím, o čem jiní říkají,...

...že je to nemožné.

Opravdu se nyní

dostáváme do nové éry.

Je to éra, kde konečnou hranicí není

prostor, jako v seriálu “Star Trek",...

...ale kde konečnou

hranicí je mysl.

Vidím budoucnost

s neomezenými možnostmi.

Nyní používáme nanejvýš

5% potenciálu lidské mysli.

Stoprocentní potenciál je

výsledkem patřičného vzdělání,...

...takže si představte svět, kde lidé používají

plný mentální a emocionální potenciál.

Mohli bychom jít kamkoliv,

dělat cokoliv, dosáhnout čehokoliv.

Vizualizujte si sebe spolu

s dobrem, po kterém toužíte.

Říkají to starověké knihy.

Každá velká filosofická kniha,...

...každý velký vůdce,...

...všichni proroci...

Prostudujte si to, co říkali

