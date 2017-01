Komentáře k článku

30.1.2007 1:35

Zamysleli ste se někdy nad tím že v tom co nám 11.9.2001 předkládají média je spoustu nesrovnalostí. Já sem se v tom začal pitvat a narazil sem na spoustu věcí.

Oficiální verzí je že 21 teroristů z teroristické sítě Al-kajda uneslo 4 letadla. Se dvěma narazily do budov WTC (World trade center = světové obchodní centrum), ve kterých vznikly obrovské požáry následkem, kterých se budovy zřítily. Další z unesených letadel narazilo do budovy pentagonu a v posledním letadle se cestující únoscům vzbouřily získaly kontrolu nad letadlem, ale protože ho neuměly řídit tak se s ním zřítily.

Začneme u útoků na WTC. První zvláštností je že věžáky WTC jsou jedinými mrakodrapy, které se zřítily v důsledku požáru. Není sice pochyb o tom že do WTC narazily letadla, ale tyto budovy byli navrhovány tak, aby „přežily“ náraz letadla i následný požár. A věžáky WTC nejsou jedinými mrakodrapy, do kterých kdy narazilo letadlo. V 50. letech minulího století narazil do věžáku Empire state building (new yorský mrakodrap z 30. let) za mlhy bombardér B-52. Následoval obrovský požár, trvající několik dní. Přesto se Empire state building nezřítil. Tak jak tedy mohl požár se stejnou příčinou v modernějších budovách o podobné ale modernější konstrukci způsobit pád těchto budov.

Další nesrovnalosti se týkají letadel, které do WTC narazily. Přímí svědci potvrdily že nešlo o civilní letadla, ale o tmavěmodrá letadla bez oken. Při záběrech nárazu druhého letadla je slyšet výkřik „This isn`t american airlines“ (to není american airlines).

Dále svědci tvrdící že slyšely výbuchy a prohlášení hasičů že v budově museli být nainstalovány bomby, protože byly slyšet výbuchy i v místech, kde k výbuchu v důsledku požáru nemohlo dojít (až 200m pod místem požáru). Navíc na záběrech pádu WTC jsou na stěnách věžáků vidět místa na kterých něco samovolně vybuchuje. Ještě něco pro utvrzení teorie s výbušninamy. Několik dní před 11.zářím byli z budov odvedeni psi schopni vycítit bomby a z důvodu oprav byl vypnut kamerový systém. Že by teroristi vydali rozkaz odvést psi, potom přijely „opravit“ kamerový systém a během toho naskládali do celé budovy tuny výbušnin???

A teď Pentagon. První věc, které jsem si všiml je že na fotkách místa dopadu letadla nejsou (až na malou díru ve stěně) žádné stopy po letadle, ani požáru, které by muselo (podle toho jak to mělo být ve WTC) způsobit letecké palivo. Navíc ani ta díra dlouhá 10m nevypadá na to že do ní narazil boeing 757 s rozpětím křídel 38,05m. Takový stroj, který letěl rychlostí kolem 800 km/h by musel srovnat se zemí minimálně jednu stranu pětiúhelníku téhle budovy.

Náraz do budovy natočila údajně jenom jedna průmyslová kamera. Ale je trochu divný aby náraz Boeingu do nervového centra americké armády, které je kamerovým systémem prošpikováno natolik že aniž by o tom věděli se tam nepohne ani myš, natočila jenom jedna kamera. Navíc na záběrech z téhle kamery, které byli zveřejněny, je datum 12.9.2001 což je, pokud mně paměť nešálí, až den po útocích.

Ještě něco k letu číslo 93. Na leteckých záběrech z místa dopadu je vidět jen podivný kráter, který je moc malý na to aby do něj spadnul boeing, a nějaké harampádí. Žádné trosky, žádná mrtvá těla a žádné známky po požáru leteckého paliva.

Podle odborníků musel být kráter vytvořený vertikálním pádem, ale boeingy mají automatický systém, který zabraňuje vertikální poloze letadla.

A nakonec ještě něco k samotným únoscům. Jeden z únosců byl identifikován podle pasu, který se našel v troskách WTC. To je ale naprostá kravina, za předpokladu že se WTC zřítily z důvodu obrovského požáru, který zničil vše hořlavé i nehořlavé. Navíc tento a dalších osm údajných únosců stále žije a CNN s nima natočila rozhovor.

Bohužel stránek, na kterých jsem našel všechny obrázky a videa, je tolik, že si je nepamatuju. Takže pokud vás to zajímá musíte si to najít sami. Můžu taky doporučit dokument Loose Change 9/11. Je to neoficiální dokument, který je volně šířitelný a dá se stáhnout na této stránce http://www.question911.com/linksall.htm (je v angličtině, nevím kde se dají stáhnout titulky), případně brňákům ho můžu přepálit.