Masaryk -pravda i legenda

Já nevím, ale mám pocit že to začalo už za třicetileté války, kdy Habsburkové rozhodli že poněmčí a zkatolizují nepoddajné protestantské České království; v čemž uspěli do té míry, že zahynul i náš původní jazyk. A obviňovat Masaryka za to že pomáhal vytvořit demokracii, která se nerozpadla zevnitř, ale byla náslině zničena fašisty a nacisty zvenčí, mi připadá poněkud troufalé. Můžeme si stokrát opakovat jak to či ono nebylo v cajku, ale nakonec stejně skončíme u toho, že Lužičtí Srbové, Kurdové, američtí indiáni, Baskové, Irové, a stovky dalších národů dopadli mnohem hůř než sudetští němci. Ti podle mě doplatili na to, že českou většinu během války dostatečně rychle nezredukovali na menšinu. A navíc se mi zdá celkem logické, že naše (obnovéné) české hranice leží na stejném místě už snad tisíc let. To takzvané ryze německé území se shodou okolností nacházelo na územním celku historického českého státu. Jen si to srovnejte s Poláky... Osobně jsem toho názoru, že my Češi toho s Moraváky, Slezany a Němci máme tolik společného, že hledání problému na základě linguistické mapy je pochybné a vede akorát k úvahám jako je tato - k úvahám které mají tendenci problémy vyhledávat a nabalovat se jako koule na sněhuláka. Jako dneska na Slovensku...