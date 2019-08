„Bůh není“ je nesmysl

Jenomže já se nebavím víře a jak by se o ní mělo myslet, ale o tom, jak to je ve skutečnosti. Chápu, že věřící člověk je ochoten přijmout dogmata a pohybovat se v prostoru jimi vymezeném, pokud to zapadá do jeho světonázoru, ale nechápu, že nekriticky přejímá prohlášení služebníků té víry a jejich interpretace. Co když už i ta dogmata interpretuje někdo špatně? Že nad Boha nikdo není - to je myšleno v naší realitě (Bohem stvořené) anebo je to tvrzeno naprosto kategoricky absolutně?

Vidíte, že i ve Vámi šířených názorech jsou nejednoznačnosti. Každý stejnou věc pochopí trochu jinak, každý ji jinak interpretuje.

To, že v naší realitě nikoho nad Boha není, je celkem srozumitelné, pochopitelné a logické. Ale vůbec to neimplikuje, že by neměl mít své kamarády, spolužáky, vychovatele anebo kolegy.

Podívejte - stvořil člověka k obrazu svému. To teda člověk je pouze Adam. A Eva ne? Tedy buď má bůh mužské pohlaví, potom by žena nebyla člověkem anebo existují minimálně dvě předlohy božského obrazu pro člověka - Bůh musí mít družku nebo manželku, nemyslíte?

A s autoritou nad ním - vždyť o něm nic nevíme. Jako ty slepice na dvorku vzhlížíme k někomu, kdo nás vlastní a a bychom se z toho pocitu nezbláznili, dáváme mu přívlastky vševědoucí, spravedlivý, dobrotivý atp. Dobř, možná nás stvořil. Ale to je všechno, co víme. Nevíme pro jakého zákazníka na tom pracoval, jestli mu to nařídil jeho vedoucí oddělení anebo jestli je spíš samostatným pracovníkem nebo jestli to spíš není jenom taková jednoduchá hračka, se kterou si hraje ve školce...