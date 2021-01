Nenič mi mé kruhy

Současná filosofie to je intelektuální pustina!

Současná filosofie to je intelektuální pustina, vše u materiálna končí!!

Současná filosofie to je intelektuální pustina, vše u materiálna končí i začíná!!!

Současná filosofie to je intelektuální pustina!

Současná filosofie to je intelektuální pustina, vše u peněz končí!!

Současná filosofie to je intelektuální pustina, vše u peněz končí i začíná!!!

Současná filosofie to je intelektuální pustina!

Současná filosofie to je intelektuální pustina, vše u ekonomiky končí!!

Současná filosofie to je intelektuální pustina, vše u ekonomiky končí i začíná!!!

Současná filosofie začíná (?)

Současná filosofie začíná bludnou vizí!!

Současná filosofie začíná bludnou vizí a končí hospodářskou krizí!!!

Současná filosofie začíná (?)

Současná filosofie začíná bludnou vizí!!

Současná filosofie začíná bludnou vizí a končí ropnou krizí!!!

Současná filosofie začíná (?)

Současná filosofie začíná bludnou vizí!!

Současná filosofie začíná bludnou vizí a skončí ekologickou krizí!!!

Současná filosofie začíná (?)

Současná filosofie začíná Platonovým ideálem!!

Současná filosofie začíná Platonovým ideálem a končí válkou, ne-li málem!!!

Současná filosofie začíná (?)

Současná filosofie začíná Platonovým ideálem!!

Současná filosofie začíná Platonovým ideálem a končí krizí, ne-li málem!!!

Současná filosofie začíná (?)

Současná filosofie začíná Platonovým ideálem!!

Současná filosofie začíná Platonovým ideálem a končí katastrofou, ne-li málem!!!