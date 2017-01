Pouze vydělávají

Když jsem si přečetl článek tak mi ztuhnul úsměv na rtech.Mnoho podnikatelů se soustřeďuje pouze na vydělávání peněz, na svůj zisk a při tom nedodržují příslušný rozzsah sortimentu svého zboží ani žádné morální ani technické normy. Chtěl bych autora článku upozornit na několik nuancí, které mu asi unikli:

1. Podnikání je o vydělávání peněz. To je jeho základní princip.

2. Nedodržení příslušného rozsahu sortimentu - existuje něco jako trh a jeho přirozená regulace. Má mě snad někdo nutit prodávat nízkoobrátkové zboží, zboží s nízkou marží? Vytvářet skladové zásoby?

3. Jak jste přišel na to že majitelé vodoinstalací mají v sortimentu drahé zboží? Co je pro vás drahé a co levné? Můžete to k něčemu srovnat???????

4. Zahradní techniku seženete v Mountfieldu, Obi, Baumaxu atd. To jsou specialisté.

5. Těsnění ke starším typům vodoinstalační techniky. Vy máte asi hodně starou techniku. Protože jsem z oboru, vím co píši.....¨

6. V papírnictví člověk nesežene např. poštovní známky. Proboha proč mají v papírnictví držet poštovní známky? Jako cenina s nízkou hodnotou. Zjistil jste si někdy, kolik pošt. známek se prodává v roce 2006?

7. Dříve platné a závazné normy dnes již závazné nejsou, každý podnikavec si může s klientem dělat co chce. Ani různé úřady a inspekce nepomohou, protože prý to současné zákony neumožňují. No comennt . Můžete být konkrétní jakých norem se to týká? Jakého oboru?

Z Vašeho článku vyplývá, že v tomto státě vládne bezpráví a právní džungle divokého západu 19. století. Asi jste zapomněl, že jsme členy EU, fungující ekonomiky. Nebo snad postesk nad obdobím před rokem 1989, kdy se stála fronta na pomeranče, musel jste mít devizový příslib k vycestování do zahraničí a každý měl svého estébáka? Pokud Vám toto chybí mám pro Vás systémové řešení. Fungující socialismus je na Kubě a v KLDR - s chutí dotoho.