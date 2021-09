V zajetí mýtu globalizace

Vy se skutečně domníváte že by všichni měli práci, pokud by nebyl trh regulován? A jak byste asi donutil pracovat cikány, bezdomovce a zločince, kteří pracovat nechtějí a invalidy, těžce nemocné a duševně choré kteří pracovat nemůžou?

Systém, který tady prezentujete, by nefungoval z jednoho prostého důvodu - je příliš utopistický. Přečtěte si Huxleyho nebo Orwella - tam pochopíte, proč by se to ani nehnulo. Zaměstnanci by se dostali pod absolutní kontrolu firem, což by vedlo k přesycení pracovního trhu a firmy by si tak mohly jednoduše kdykoliv vybrat koho vyhodí a koho ne. Tohle berte jako odpověď i na diskuzi, kterou vedeme výše (tu o sociálním systému a zrušení zákoníku práce).

Pane Fraji, je možné, že globalizace je dalším stupněm vývoje lidské civilizace, jenomže - kolik vsadíte na to, že je to krok správným směrem? Není snad to, co nás odlišuje od zvířat právě schopnost být univerzální a přizpůsobivý? Kamkoli přijdeme, tam se přizpůsobíme místním podmínkám. Globalizace tyto rozdíly smazává a dělá z nás jednotnou globální kulturu, což je, podle mého soudu, důvod, proč to s tou globalizací nepřehánět.