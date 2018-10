Hrozí druhá velká hospodářská krize?

To co jste nastínil je dalším problémem v moři rizik, kterým naše současná civilizace musí čelit. Jsem přesvědčen, že historicky prokázané pravidlo dějin (jednou přijde pád), platí i pro západní civilizaci. Jenom doufám že ten pád nezpůsobíme „my“, ale někdo, kdo přijde hodně dlouho po nás. Stejně tak doufám, že až ten pád přijde, bude to pro lidi ponaučení, jako v případě Říma.

Nevím jestli jste seznámen s prací Aristotela. Zde je odkaz na anglický překlad části z jeho „Politiky“, včetně „obrany otroctví“. Baví mě internetoví filosofové, kterým stačí nadpis a hned tuto „knihu“ považují za zvrácenost. Podle mě je to nejstarší opravdová ekonomická teorie, ze které stoprocentně čerpal kapitalista Adam Smith, i komunista Karel Marx. O teoreticích feudalismu nemluvě.

Dovolím si zde udělat malé shrnutí. Podle Aristotela jsou lidé „politickými zvířaty“. Sdružují se v „polis“ (město - stát), protože dokážou dosáhnout největšího štěstí a kvality života pouze zkrz kolektivní organizaci (nebo v kolektivu - ?). Kvalitní a šťastný život je synonymem pro „nevyšší dobro“, a známkou ctnosti (anglický výraz „virtue“ v tomto případě zní lépe).

Polis je „politickým“ principem zastřešujícím všechny mezilidské vztahy - jinak řečeno skládá se ze všech sdružení, styků a vztahů, které lidé individuálně tvoří. Základní jednotkou polis je „domácnost“, což je v Aristotelově podání trochu víc než rodinná domácnost, jak ji známe dnes.

Antická domácnost obsahuje tři druhy mezilidských vztahů. Pán-služebník (otrok), manžel-manželka, a rodič-dítě. Už z tohoto dělení je zřejmé, že pro Aristotela je princip nadřízený-podřízený zcela přirozený, a nikdo s tím nic neudělá. Ostatně bylo by to proti „přírodě“.

Domácnost je proto pakt lidí, řízený „pánem“, jehož cílem je zabezpečit co nejkvalitnější život pro všechny zůčastněné. Domácnost ovládá například pole a stádo krav, aby se uživila; hrnčířskou dílnu, aby měla s čím obchodovat; a barák, ve kterém všichni zúčastnění nelézají útočiště.

Aristoteles přirovnává vztah pána a domácnosti jako vztah duše a těla. Tento druh společenské asociace ovšem čelí jednomu věčnému problému: Ne vždy pán vlastní „duši pána“, a otrok „duši otroka“. Zde musím přiložit můj názor, že antičtí filosofové tento problém vyřešili dost šalamounsky - každý má dělat to, k čemu je předurčen svými schopnostmi. Záleží na okolnostech jak k takovému stavu dojít.

Jednotlivé domácnosti sdružené v polis, pracují na zabezpečení kvalitního života polis jako celku. Zde Aristoteles uznává několik možných vztahů - například vzájemnou „domácnostní“ výpomoc, anebo vzájemně prospěšný obchod.

Společenství, která používají obchod, si podle Aristotela dříve nebo později zavedou peníze - jakožto médium směny. A zde mi nezbývá než konstatovat, že to, o čem je můj článek, je popsáno už přes 2000 let.

Aristoteles viděl zásadní problém obchodujícího společenství v tom, že „peníze se pro lidi stávají cílem, i když jediným skutečným cílem je férová, oboustranně prospěšná směna zboží (a služeb).“ Akumulace peněz nad rámec oboustranné prospěšnosti se proto dostala pod těžkou kritiku totoho řeckého osvícence.

Tím jsem takříkajíc skončil s Aristotelem, a přesunuji se na starověký Řím

Ne nadarmo římané tvrdili, že řekové objevili kulturu, a že Řím objevil moc. Troufám si tvrdit že římská ekonomika se prací Aristotela (a mnohých jiných) řídila do důsledku, a proto se Řím vzhlédl v roli pána nad světem - tzn. moudrého, zkušeného, využívajícího těch nejlepších možných postupů pro organizaci „polis“. Pro Řím ale nebyla polis městským státem, nýbrž impériem.

Základní ekonomická jednotka - domácnost - byla zachována s tím, že každý „pán domácnosti“ je římským občanem, a zbytek jsou otroci (popřípadě manželky). Proto římské impérium později nevidělo problém v udělování občanství všem místním vládcům na dobytých územích. Řím žil v domění že „genia Roma“ (nejsem si jist jestli jsem to napsal správně, ale jedná se o souhrn moudrosti kterou se správný pán, tedy správný občan, bude řídit, protože nic chytřejšího neexistuje) si podmaní všechna zaostalá barbarská uskupení.

Jak jste řekl, systém fungoval skvěle dokud se „tak nějak“ nerozpadnul. Pokusím se taky trošku zaspekulovat, co k tomu mohlo vést.

Souhlasím s Vámi, že lví podíl na pádu Říma mělo křesťanství. Křesťanská nauka je přímým protikladem s římskou „filosofií“, která zásadně odmítala že by si lidé mohli být rovni. Křesťanství se asi právě proto rozmohlo mezi otroky, a bylo z počátku velice násilně potlačováno ve stylu „Řím si rozvracet nenecháme“. Ovšem křesťanství bylo tehdy až fanaticky nenásilné, a proto spousta římských občanů nakonec došla „selským rozumem“ k závěru, že zabíjet nenásilné pracovité lidi je jaksi nemorální. Nakonec Řím přijal křesťanství za své, což znamenalo rozpad „domácností“ podle Aristotelova vzoru, a tím pádem rozpad celé ekonomiky.

I když pak Evropa musela projít temným středověkem, považuji zavedení křesťanství za základ „našeho“ úspěchu o tisíc let později. Římská vyspělá ekonomika totiž měla jeden (z našeho pohledu) zásadní nedostatek. Nebyla příliš nakloněna inovacím. Římští občané žili v luxusu, a tak neměli problém vymyslet aqadukt a poslat tisíc lidí ať ho jdou stavět. Stálo by to asi za dalekosáhlejší úvahu, ale myslím si, že třeba parní stroj je důsledek křesťanské morálky, která v podstatě donutila lidi hledat jiné cesty k ekonomickému růstu, než využívání „otrocké“ práce. Stejně tak se nikde jinde na světě neobjevila společnost, která by dávala takový důraz na „rovná práva“. Pouze v křesťanské Evropě a USA. Dnes už „víme“, že je to správná cesta.

Dalším důvodem pádu Říma je podle mě Vámi též zmíněná „dezorganizace“ způsobená zapomenutím „co vlastně drží společnost pohromadě“. Naprosto se ztotožňuji s tímto článkem. Je o tom, jak vypadá „špatná“ výchova. To, co je v něm popsáno, se podle mě děje i na jiných úrovních, než jenom ve snaze o co největší bezpečnost. Ve starověkém Římě podle mě byli mladí občané vychováváni ve větším a větším luxusu, až přišly na řadu generace, které si vůbec neuvědomovaly, že by měly plnit i jinou funkci než být tím vyvoleným co na nic nemusí šáhnout.

A tím se dostávám do současnosti. George Orwell předpověděl a popsal rozpad konzumní společnosti v knize „The Road to Wigan Pier“ tak dobře, až mi z toho zamrazilo. Kniha je víceméně filosofickou prací na téma socialismus a moderní společnost. Všímá si tam hlavně jedné věci (které si koneckonců všiml i Hitler); totiž že kvalitní lidé vyrůstají v těžkých podmínkách, a proto moderní sociální (konzumní) stát padne za (příslovečnou) generaci od chvíle, kdy se veškeré jeho ideály naplní. Děti v takovém státě totiž nenarazí na problém, a proto se nenaučí problémy řešit.

Já mám vystudovaný management na americké škole, a v USA jsem též nějaký čas pobyl. Road to Wigan Pier pro mě znamenala zásadní změnu v pohledu na USA. Myslím si, že se v šedesátých letech Amerika dostala na vrchol kvality lidské společnosti (jestli se to tak dá říct). Ono „buranství“, které je dnes američanům přisuzováno, se rozhodně netýká generace hippies. Většina dnešních amerických šedesátníků ví kde je Praha, a ví, že „na penězích nezáleží“. Oproti tomu mladí američané žijí v jakémsi kapitalistickém paradigmatu, a postrádají schopnost řešit problémy jinak, než podle nějakého manuálu.

Jsem si vědom, že toto je opravdu velká generalizace. Nicméně podle mě tento fakt nyní způsobil obrovské problémy americké armády v Iráku. Američtí mladíci tu válku berou jako nějakou digihru, a neuvědomují si, že „být Američan“ k získání respektu nestačí. Tím ženou vodu na mlýn arabským fanatikům.

Tak, a už mi pro dnešek došly slova

Přeji hezký den