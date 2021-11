Můj názor na kouření

1.6.2006 19:22

Myslím, že v dnešní době začínají mladí lidé kouřit dříve a mnohem více než v dobách mých rodičů, prarodičů, ne že by byl nějaký velký nárůst kuřáků, spíš chci říct, že se o tom jen méně mluvilo.Něco jako drogy, všichni víme,že mezi námi jsou, ale jen se o tom nemluví, ale kdoví třeba za pár let se stanou ilegálními a budou tak běžné jako kouření cigaret, protože dnes již není kouření považováno za něco neobvyklého. Stále více lidí si zapálí cigaretu buď aby se lépe uvolnili, při posezení s přáteli nebo už jen tak ze stereotypu. Jsou ale i tací, kteří tomuto zlozvyku podlehnou natolik, že se stanou závislými a ačkoli by se rádi odnaučili kouřit není cesty zpátky, většina z nich to prostě už nedokáže.

Já, jakožto nekuřák, jsem proti kouření, ale ne tak, že bych to chtěla zakazovat. Když to někomu pomáhá zvládat stresové situace tak ať si zapálí, vlastně ať si zapálí kdo chce, protože jsem toho názoru, že každý člověk má právo naložit se svým životem jak uzná za vhodné (každý svého štěstí tvůrcem)…jediné co my tak trochu vadí je to, že někteří kuřáci jsou bezohlední vůči nekuřákům, jelikož vydechovaný kouř obsahuje více škodlivých látek než potáhnutí z cigarety, a celkově vůči svému okolí (na odpalky z cig. jsou popelníky!!!).

A jestli jsem zkoušela kouřit??...tak myslím,že každý to jednou zkusí, třeba jen tak ze zvědavosti…člověk si říká co na tom ti ostatní mají a pak buď se utvrdí ve svém názoru, že je to blbost dobrovolně si ničit zdraví a nebo se mu to zalíbí a podlehne „omamné vůni cigaret“.…přiznám se, že já patřím k těm, kteří nemají potřebu cigarety vyhledávat.

Podle mě (jako podle každého 1nekuřáka) je to zbytečné vyhazování peněz, zbytečné ničení si zdraví , cigarety zapáchají a tak dále a tak dále…..každý přece ví co je to cigareta, co může způsobit, proč by je lidé neměli kouřit, ale i přesto si člověk dokáže vzít cigaretu, přiložit ji k ústům, uchopit zapalovač, škrtnout, zapálit, jemně vdechnout a vydechnout a v tu chvíli je mu jedno jestli je cigareta škodlivá nebo ne, prostě si ji v tu chvíli vychutná jak jen může…ale myslím, že by se nad tím mohl každý člověk aspoň na chvilku zamyslet jestli by s tím byl ochoten skončit nebo to aspoň v určité míře dokázat omezit a pokud by si to uměl říct tak ať se mu to povede uskutečnit….