Existuje nekonečno?

Ohledně dělitelnosti času těžko říct, jestli se to někdy dozvíme. Narazil jsem na článek, kde americký vědec W. G. Tifft nachází důvody k tomu si myslet, že i čas je nespojitý. Vychází z toho, že podmínky které panovaly na začátku vesmíru mají mnohé společné s tím, co se děje v mikrosvětě. Takže pramalá výchylka někdy na počátku vesmíru se projeví s odstupem miliardy let tak, že ji můžeme pozorovat např. v pohybu celých galaxií vůči sobě (to mi připadá impozantní). To, že i čas může být nespojitý vyvozuje z rychlosti s jakou se od sebe právě galaxie vzdalují, což se projevuje v rudém posuvu světelného spektra (Dopplerův jev). Tyto posuvy podle jeho pozorování překvapivě nemají spojitý charakter, ale vysledoval u nich skokovou strukturu, což by napovídalo, že v prvopočátcích vesmíru se některé procesy děly skokem. Pro zájemce, kteří si z toho jsou schopní odnést víc než já, přidávám odkaz na původní článek.

Celý je to dost zamotaný; chvíli jako kdybych mluvil o času, který plyne z pohledu času pozorovatele a nějak mi to hlava nebere. Myslím si, že to vidím dost podobně, ale těžko něco určitějšího říct. Možná jde čas omezit počátkem a koncem (i když mě nenapadá jak), možná i jeho plynutí je nespojité. To by mluvilo proti aktuálnímu nekonečnu. Ale aby to nebylo zas tak jednoduchý „ “, někde úplně vespod je patrně úroveň kde možné se setkává s nemožným na nekonečno způsobů, třeba tak, jak o tom mluví Halk.