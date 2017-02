Komentáře k článku

Mám v poslední době mnoho nových poznatků tak jak běží život stále dál a dál.

Tak nejprve jsem maloval. Právě při tom jsem si teprve všiml, jak se technika malby mění ze dne na den.

Dříve jsme museli míchat barvu a nechali jsme jí dozrát do druhého dne, aby ta prášková barva se opravdu rozložila a plně namočila. Dnes se používají rovnou mokré barvy a ty se zamíchají už třeba za deset minut, nechají se pak na takovou hodinu odstát a pak zase na deset minut se míchají a barva je kompletně promíchaná.

Jenže protože není suchá prášková barva a leckdy i kvalitní provázek, tak se dnes nebrnkají čáry provázkem, který je nasycený suchou barvou pro provedení čáry pod stropem, ale lepí se pásky pro ohraničení linie barvy a ty pak se odtrhávají. Páska se nesmí tahat kolmo ke stěně, aby se neodloupala i malba, ale v rovině stěny.

Nebo jsem pomáhal skládat skříň zabalenu do balíku.

Zjistil jsem, že ledas které nové skříně by se ani převážet nedaly, protože by se při převozu rozpadly.

Takže jsem opravdu zjistil, že to střádání starých věcí u starších lidí má docela opodstatnění.

Taková nová skříň je na efekt opravdu krásná, jenže stačí na ní sáhnout a zjistí se, že se začne houpat či kmitat, protože stabilitu jí zajišťuje zadní stěna, která je z nějakého silnějšího papundeklu opatřeného dýhou. Když se do takové skříně pak vloží těžké potravinové výrobky a vezme se jako spižní skříň, tak je to opravdu otázka, kdy taková skříň se váhou těchto věcí rozpadne.

Navíc na starý papundekl bytového jádra paneláku se přilepí obkladačky a do nich se vyvrtají díry pro uchycení kuchyňské linky a čeká se co to s těmi skřínkami udělá, protože nejsou ukotveny do dřevěného roštu, ale někde mezi.

Nové rozvody kanalizace z běžných umělohmotných trubek se osadí přímo hned za kombinovaný elektricko plynový sporák a také se čeká, jestli se trubky teplem deformují, či ne, nebo jestli schoří.

Pak se ještě koupí krásná drahá myčka nádobí a ta prosím k připojení na stávající šroubení vodovodní instalace má jen tři až čtyři řady závitů, aby se dala připevnit. Takže se pak do příchytu poblíž syfonu dřezu kuchyňské linky může někdo trefit nějakým kuchňským nářadím na příklad pánví na smažení a závit se uvolní a zaplaví se raz dva celá kuchyně vodou. Snadno, když tlak vody v takovém paneláku je stavěný na to, aby dopravil vodu do osmého patra.

Tak to jsou ty naše novodobé civilizační výdobytky. Lidí na světě je už tolik, že se musí provádět samé takové forové věci, aby se zabezpečila velkovýroba pro co největší množství lidí. Výsledek je takový, že i ta nejlepší firma vyrábí výrobky, které jsou nebezpečné životu a společnému soužití lidí.

No a z druhé strany jsou zákony, které jsou striktní a požadují věci, jak by měly být, ale nikdo tyto zákony nebere za bernou minci, protože jsou absolutně neschopné zajistit život této vzrůstající civilizaci.

Jenže pak pár jedinců ve státním aparátě požaduje dodržování zákonů a na koho si tito úředníci dosednou, tak ti mají pak smůlu. Protože občan, ať se snaží, jak se snaží, tak požadavky státu nemůže zajistit, jak finančně tak nemožností koupit takovéto výrobky.