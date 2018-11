Proti návrhu ministerstva dopravy

3.11.2018 13:26

V televizi jsem zaslechl zprávu o tom, že Ministerstvo dopravy ČR chce uzákonit možnost jet na červenou při odbočování doprava.

Tím vlastně zavádí přednost zleva, což celý systém pravidel nabourává.

Vytváří také výjimku spočívající v porušení příkazu stát, když na semaforu svítí červená, což je špatně.

Pan ministr to zdůvodňuje úsporou času řidičům.

Až se řidiči naučí jezdit na červenou, čeká nás mnohem více dopravních nehod. Ono už stačí, když řidiči jezdí na červenou přes železniční přejezdy. A teď by mohli fofrovat i ve městě.

V médiích to proběhlo ještě před volbami a snad to byl jen pokus jak nalákat piráty silnic k volbám. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Úsporu času ježděním na červenou už piráti dobře znají.

Osobně bych zavedl povinný ŘP i pro chodce a cyklisty. Cyklisté neví, jak se pohybovat na chodníku a na přechodu pro chodce.

Z mládí pamatuju projekt Modrá zebra, což bylo zábavné a poučné. Také pamatuju jak jsme jednou (!) byli na dětském dopravním hřišti, ale chyběli tam policajti a my děti jsme tam dělali všechno možné, jen ne dodržování dopravních předpisů. Matně vzpomínám, jestli jsme tam drandili na kole, ale asi ano. Každopádně jak to vypadá s bicyklem na chodníku nebo na tom přechodu jsme se neučili.

Navíc řidiči stále neumí metodu zipu. Stále to je „novinka“, kterou mnoho lidí nezná. Slyšel jsem návrh přezkušovat řidiče po deseti letech, ale to prý neprošlo a možná to bylo zaměřené spíš na oční zkoušku u lékaře.