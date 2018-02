Temné srdce vesmíru

Nevím, jestli nejsme ničím. Já mám ten pocit, že na sobě nějakou tu hmotu zatím stále ještě mám. Zatím.

Také jsem slyšel, že jednou přestane vesmír svíti, protože se vysvítí. Že dnes jde o ranou fázi vesmírnu, kdy z vodíku a helia se vytváří ve hvězdách složitější prvky a zároveň při tom nastává jaderná reace, která způsobuje světlo. Až přestane být dostatek těchto základních prvků a budou jen složitější, tak přestane jaderná reace a tím i světlo ve vesmíru.

Dále pak nastanou supernovy, tedy zhroucené hvězdy s obrovskou hmotou a ty budou mít takovou přitažlivost, že místo ven, půjde veškeré zbývající záření dovniř do supernovy. Supernovy pak budou přitahovat ostatní hmotu, tedy i další supernovy a budou stále přibývat na hmotnosti. Tyto supernovy jsou vlastně základ budoucího dalšího velkého třesku. Oni se totiž ty supernovy také mohou vzájemně přitahovat.

Čím blíž je k sobě hmota tím větší silou se přitahuje dokonce se čtvercem vzdálenosti. Podle Nevtonova zákona. Zároveň tím velkým stlačením roste teplota. Takže se pak hmota natolik rozkmitá, že se z vlastní hmoty stane plasma a ta se ale stále na základě Newtonova zákona více přitahuje, čím je jí více. Protože přitažlivá síla roste přímo úměrně velikosti hmoty. Ta plasma se myslí rozdělení hmoty na kvarky a bosony, neutrina atd. Jenže ty jsou sice myšlený jako energie, ale ve skutečnosti jde také jen o hmotu, ale nepatrnou. Ta se ovšem pohybuje nikoli po přímce ale jako nějaká sínusoida, tedy vlastně jako když plave delfín ve vodě. Jednou je nad vodou a po chvíli zase pod vodou. No a zřejmě, jak se stále více tato hmota k sobě přibližuje, tak vzniká kritická vzdálenost, kdy už tuto přitažlivou sílu překonají odpudivé síly a nastane velký třesk.

Třeba je to jako s magnetismem. Kdy se dostanou k sobě dva poly magnetu o shodné polaritě a ty se pak začnou obrovskou silou odpuzovat, že vznikne tato velká síla, tento velký třesk a pak ,když je hmota od sebe dál, tak už velkému třesku napomůže ta velká kinetická energie vzniklá z obrovské teploty zmáčknuté hmoty a setrvačnost. Podle dalšího zákona fyziky totiž se říká, že těleso se pohybuje rovnoměrně a přímočaře /stejnou rychlostí/ dokud není donuceno tento stav změnit.

Takže to by bylo s tou fyzikou. Ten magnetismus v plasmě může snadno vzniknout, protože základní částice hmoty se vlní a proto vznikají elektrické síly a tím i magnetické poly.

Tak to by bylo s tím mým fantasírováním. Minule se mi to moc nepovedlo, když jsem tvrdil, že Huksův boson, nebo jak se jmenuje asi vůbec neexistuje. Tak třeba tentokrát budu mít více pravdy.

Jenže teď bych chtěl říci něco konkrétnějšího. Tak jsem teď do projektu rodinného domku navrhl izolaci střechy s tlouškou minerální izolace 24 cm. Zdálo se mi to moc a dnes jsem zase zjistil, že ouha pro pasívní dům má být vrstva 30 cm a více.

Nevím, kam ty požadavky státních orgánů spějí.

Člověk by řekl, že takové rozhodnutí, kolik si kdo zateplí střechu je každého soukrovmá věc. Ono prý ne. Stát to bude požadovat a to už od roku 2020. Takže opět bude platit, že člověk bude smět spát buď v super dokonalém domě, nebo pod papundeklem jako bezdomovec. Inu čekají nás pěkné vyhlídky. Přímo zářné zítřky osvícené Bohem. Nezávidím to těm mladým, když budou o nás rozhodovat jen ti nejbohatší spažení s křesťanským klérem, tak brzy příjdou na to, že vlastně mají právo na život jen oni sami. My budeme volit jen mezi dvěma bohatými a budeme si moci zvolit to menší zlo. Jestli chceme umřít dnes, nebo až zítra. Není nad vedoucí úlohu naší křesťanské internacionály v Evropském parlamentu. Náramně mi to připomíná naši komunistickou internacionálu. Nebo, že by to bylo to samé, ale v bledě modrém?