Komentáře k článku

22.10.2014 14:08

Ptal se vás vůbec někdy někdo, zda si jako občané přejete být v této organizaci? Nevím, jak vy, ale mám za to, že se nás na to nikdo nikdy neptal! A přesto sloužíme v něčem, co jsme si demokraticky nezvolili, něco, co nás stojí neskutečně finanční obnosy, něco, co má pochybný mezinárodní právní rámec, a konečně něco, co je v rukou - a zatím se tak zdá - někoho jiného.

K čemu NATO?

Existují závažné podezření, že organizace severoatlantické aliance pod zkratkou NATO je jen dalším nástrojem a prodlouženou rukou nové formy kolonializační hegemonie. Je-li tomu tak, pak z toho vyplývá závažný důsledek: a sice, že můžeme být bezprostředně zapleteni do války, která se nás vůbec netýká a která není v našem nejmenším zájmu. (Např. pokud Turecko jako člen NATO vyprovokuje válku s fiktivním státem Islámu na jihu, naší povinností bude posílat tam naše vojáky a munici, která stojí finance všechny daňové poplatníky, byť že by ten konflikt byl ryze náboženského charakteru (obě země jsou prakticky muslimské).) Tuším, že to byl Kalousek, který nedávno vyřkl, že být v NATO je v tomto dravém světě naprostou nutností.

Opravdu? A před kým? Že by před Ruskem? V 68., který se stává toliko často uváděným strašákem nebylo Rusko jediným nebezpečím, ale všichni členové Varšavské smlouvy na základě které byl vpád veden, což tvoří Poláci, Ukrajinci, Bulhaři, Maďaři ... a nejenom Rusové. Ve skutečnosti - a žel nám historie dává za pravdu - Rusko není ani tak tím skutečným potenciální agresorem, to je evidentně spokojeno, že má zákazníky na dodávkách plynu. Jednou poznamenal Putin, dneska se dobývá především ekonomicky.

Osvědčilo se NATO?

Podívejme se krátce na osvědčenou historie organizace NATO:

V r. 1999 začalo NATO bez mandátu OSN bombardovat území bývalé Jugoslávie. S požehnáním Washingtonu a za přihlížení jednotek KFOR začalo v Kosovu ze strany Albánců k hromadné čistce a odsídlování Srbů, kteří zde byli usídlení dávno před objevením Ameriky. Do roku 1998 beztvará politika USA vedla Albánské odbojové uskupení UČK na seznamu teroristických organizací, po vpádu jednotek NATO ze záhadných důvodů byla poté vyškrtnuta. Tato zločinecká teroristická organizace podporovaná Západem měla na svědomí ty nejotřesnější případy genocidy Srbů (hromadné masové hroby, obchod s drogami, bílým masem atd.). Známý je Albánský masový vrah a pumový atentátník Hashim Thaci (zvaný „had“), viz foto, další foto.

Ten byl spolu s vrahy Mazreku odsouzen, po válce však propuštěn. Dodnes jsou na svobodě. Tači se dokonce stal předsedou Kosovského parlamentu a od r. 2008 figuruje jako premiér: foto. UČK byla nakonec sice zakázaná, ale s jejími vůdci se vycházelo za dobře, zde je např. společně foto s veliteli UČK a NATO

(Pozn.: Na levé straně vedle francouzského představitele NATO je náš Thaci)

A zde foto s pochybnou existencí Rampuy.

To, že NATO bez rozporu bombardovalo civilní objekty si byli vědomi všichni, přinejmenším její vojáci. Např. Američané bombardovali ropnou rafinérii Pančevo, o které se jasně vědělo, že neslouží k výrobě zbraní a že se pouze jedná o civilní objekt, přesto byla nejméně 5x bombardována. Podobným osudem dopadl mezinárodní rychlík plný cestujících na trase Skopie - Bělehrad: viz foto.

O zločinech páchaných pod vlajkou NATO by se dalo psát celé svazky, jisté je, že rozuzlením tohoto celého nesmyslného a agresivního vpádu byl vznik jakéhosi státu zvané Kosovo - defakto producent heroinu a rejdiště obchodu s bílým masem. Oficiální uznání tohoto pochybného státu podepsali všechny ty země, které se v roce 1938 zasloužily na podepsání Mnichovské dohodě!

Závěr

NATO:

* pro intervenci nemělo mandát OSN

* používalo mezinárodními konvencemi zakázané zbraně (např. kazetové bomby)

* nebránilo čistce a vyhánění Srbů, navzdory tomu, že k trestným činům docházelo za nečinnému přihlížení jednotek KFOR

* spolčovalo se teroristickou organizací UČK, jenž podle některých údajů dokonce byla napojena na Al-Káidu

* samo páchalo válečné zločiny

Jeden příklad za všechny, to je příklad Jugoslávie. Chcete svými financemi z daní podporovat tuto velice pochybnou organizaci? Chcete se jako V. Havel spolupodílet na tisících nevinných mrtvých, kteří byli oběti této bezohledné mašinérie?

Děkuji za věnovaný čas.

Výzva: Jeden jediný důvod, proč být členy NATO?