Panelová sídliště

První paneláky se dělaly na modul 3,6 m a panely tl. 14 cm, teprve pozdější se zavedly s moduly 6 metrové s nosnou panelovou stěnou tlustou asi 19 cm. Mezistěny pak byly tlusté jen asi 8 až 10 cm. Tyto paneláky měly větší variabilitu uspořádání bytů, ale zase bylo v celém bytě všechno slyšet, takže, když někdo chrápal, tak veškeré osazenstvo bytu mělo smůlu.

Paneláky byly pouze náhradou činžovních domů měst. Jen se při stavění nemuseli zedníci a nádeníci tak udřít, protože bylo vše mechanizované. Šla prostě výstavba tím pádem rychleji a bez velké námahy. Vlastně jsme měli štěstí, že se tenkrát postavilo tolik bytů ve městech, protože dnes teprve vidíme, jak je nákladné bydlet mimo město. Za deset kilometrů jízdy vlakem dnes důchodce zaplatí tam a zpět 36 korun. Autem to stojí jen za benzín 66 korun. Jede-li každý z rodičů jindy do práce, tak už to máme při vzdálenosti 10 km za den 132 korun. Když ještě rozváží děti do škol, tak to přijde na 150 korun denně minimálně, protože jde ještě o nákupy a pak koníčky dětí. Takže spíš 200 korun denně. Za měsíc to pak přijde na 4400 korun.

Takže zlaté paneláky. Protože průmysl je většinou v městě.

Jenže problém je ten, že dnes stále jsou sídliště nedostatečně doplněné o nové potřeby, které se dnes naskýtají. Na příklad schází objekty garáží pro motorkáře. Možnosti využívání biomasy vyrobené v panelácích pro další využití. Taktéž nevyužité zbytky z vaření jídla, jako na příklad šlupky od brambor by se daly využít pro pěstování králíků atd. Využití trávy z okolních trávníků pro ovce atd. Prostě bývalá správa byla značně nehospodárná a dnes se v tom pokračuje.

Dříve byly ve sklepích sušárny a prádelny. Ty dnes se téměř nevyužívají, protože jsou automatické pračky a přitom si nikdo neláme hlavu s tím jak je využít jiným způsobem, protože předpisy na využívání činžáků se vlastně vůbec nezměnily a jsou tím pádem zoufale zastaralé.

Vůbec stavební úřady jsou stále v zajetí absolutně neekonomického myšlení.

Zavedly se územní plány a na nich se striktě trvá. Takže jedna půda jako je stavební pozemek podle územního plánu má cenu i dvaceti násobku pozemku, který je vedle mimo územní plán města a tento stavební pozemek.

Vede to pak jen k machinacím s pozemky a taktizování s pozemky na území města, či obce.

Výsledek je ten, že lidé, kteří by chtěli bydlet někde poblíž města prakticky nemají možnost. Na nestavebních pozemcích se nesmí stavět ani ty jednoduché stavbičky bezdomovců. Bezdomovci mohou bydlet jen v dokonalých bytech, nebo jen pod papundeklem. Prostě takovýto snobský režim vládne v této krajině. Jednomu je z toho na zvracení. Jedině máme to štěstí, že jsme byli chatařská velmoc a tak je alespoň naděje, že tam ti méně majetní mohou provizorně bydlet.

Jenže při prodeji chatek se dozvídáme, že chatka dnes také už stojí třeba 500 a 700 tisíc korun. To je tedy na takového bezdomovce opravdu velká částka. Ti co nemají ani na tyto peníze jsou tedy u nás zcela vyřízení. V takovéto situaci se u nás ještě vymýšlí, že každý byt musí mít na radiátoru měřič tepla za 500 Kč.

Je pravda, že se dají pronajímat byty. Ty ale se pronajímají jen těm, kteří mají alespoň na několikaměsíční nájemné. Dále si každý pronajimatel proklepne člověka, kterému nějaké bytové zařízení pronajímá, protože by ho také nemusel z pronájmu dostat.

Zrovna včera mluvili o tom, jak snadno se stane člověk u nás bezdomovcem.

Stačí jednou nezaplatit jízdenku v městské hromadné dopravě. Přitom vyznat se v cenách takové příměstské dopravy v Praze je skutečné umění.

Stačí dostat pokutu 500 korun a okamžitě nemít peníze na zaplacení a je člověk vyřízen.

Dluhopis pošle dopravní firma na Sejšelské ostrovy k jiné firmě a tam z dluhu vyroste 20 tisíc korun. Právník v Česku si připočte dalších 20 tisíc a už je s toho exekuce bytu. Exekutor si připočte další peníze za prodej zabaveného majetku a je s toho 80 tisíc korun. Následuje urychlená dražba bytu s výsledkem za prodej za čtvrtinu skutečné ceny a vystěhování z bytu a nezbude člověku z bytu ani vindra.

Pak se člověk diví proč se dějí komunistické převraty a proč vládnou komunistické diktatury. Vždyť si to kapitalizmus dělá vlastně sám. I ta první světová válka byla jen mezi samými kapitalistickými mocnostmi a zdevastovala celou Evropu, ba i svět. Před první světovou válkou žádný socialistický stát neexistoval.

Dokonce i Hitlera vyzbrojovali kapitalisté. Dnes by Kalousek nejraději na komunisty nasadil psí hlavu. Dokud se budou kapitalisti takto vůči lidem chovat, tak ten kapitalizmus dlouho opět nevydrží.